BESSETTE NORMANDIN



NormandeÀ St-Jean-sur-Richelieu, le 24 mars 2023, est décédée à l’âge de 86 ans, Mme Normande Normandin, épouse de feu Laurent Bessette.Elle laisse dans le deuil son ami Michel, ses enfants Lorraine, Daniel, Lucie, Christian, Sylvain, Marie-Claude et Marc-André, ainsi que leurs conjoints et conjointes. Elle laisse également dans le deuil ses 15 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants, ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs.Madame Normandin sera exposée le samedi 1er avril 2023 à 13h au :OLIGNY & DESROCHERS110, RUE SAINT-GEORGESSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU450-346-1124Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, présidenteUne liturgie aura lieu le samedi 1er avril 2023 à 15h au centre funéraire.En guise de sympathie, un don au comité des usagers du CHSLD Georges Phaneuf serait apprécié.