POITRAS, Dr Réjean



À Saint-Eustache, le 25 mars 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé Dr Réjean Poitras, époux de feu de Dre Danielle Voyer.Il laisse dans le deuil ses enfants : Alexis (Léa) et Simon, sa petite-fille Aurélie et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 avril 2023 de 13h30 à 16h30 au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 16h30 au salon du complexe. L'inhumation aura lieu le lundi 3 avril à 9h au cimetière de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer en mémoire de son épouse Danielle Voyer Dre.