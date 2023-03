ÉTHIER (née THÉRIEN)

Fernande



De Saint-Janvier, le 29 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Fernande Thérien, épouse de feu Donat Éthier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierrette (Robert Coursol), Claude, Normand, Serge (Anne-Marie Cusson) et Christine (Jean-Luc Séguin), ses 10 petits-enfants : Christian, Pascal, Julie, Marie, Patrick, Valérie, Catherine, Mathieu, Isabelle et Jérémy, ses 7 arrière-petits-enfants, sa belle-soeur Jeannine, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 avril de 14h à 17h et de 19h à 22h et le lundi 3 avril de 10h à 12h30 au :SAINTE-THÉRÈSELes funérailles auront lieu le lundi 3 avril à 13h en l'église de Saint-Janvier et seront suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.