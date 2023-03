MAJOR, Marcel



À St-Jérôme, le 4 février 2023, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Marcel Major, policier retraité de la Sûreté du Québec, époux de feu Georgette Gaston, et père de feu Robert Major.Il laisse dans le deuil son beau-frère Pierre Gaston, ses neveux et nièces, cousins(es), autres parents et amis ainsi que les membres de la famille Dumont.La famille recevra les condoléances le samedi 8 avril 2023 de 13 h à 16 h. Une cérémonie de dernier adieu aura lieu à 15 h à la résidence funéraire :10 RUE DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔME, QC, J7Z 1V6Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.