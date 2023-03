DI STASIO, Carmine



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Carmine Di Stasio, fondateur et ancien propriétaire du salon de coiffure Salon Di Stasio sur la rue Cartier dans le Plateau de Mont-Royal. Monsieur Di Stasio est décédé le lundi 20 mars 2023 à l'âge de 89 ans. Il rejoint son bien-aimé fils, Franco Fabio.Il laisse dans le deuil son épouse, Ilma Antinozzi, sa fille, Anna Maria Di Stasio (Sami Mazboudi), et ses petits-enfants, Daniel Di Stasio (Jenna Colanzi), Gabriel Di Stasio et Adam Mazboudi, ainsi que sa soeur Maria Possidente, ses neveux et nièces, membres de la famille et ses amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 2 avril 2023 de 14h30 à 17h et de 19h à 21h, et le lundi 3 avril de 9h30 à 11h.Les funérailles seront célébrées le lundi 3 avril 2023, à 11h30 en l'église Notre-Dame-de-Pompei au 2875 rue Sauvé est et de là au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.