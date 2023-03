Le gouvernement de Justin Trudeau est assurément le plus dépensier et le plus irresponsable de l’histoire du Canada.

En 2015, Trudeau avait promis d’équilibrer le budget dès la première année de son mandat. Il a plutôt plongé le pays dans des déficits successifs et a amené la dette à un sommet historique. Puis, dans l’Énoncé économique de l’automne, sa ministre des Finances annonçait fièrement un surplus en 2028. Mais cette promesse ne tient déjà plus. Ottawa va continuer d’alourdir la dette en dépensant de l’argent qu’il n’a pas pour annoncer des programmes que les Canadiens n’ont jamais demandés.

Toxique

Cette désinvolture budgétaire et le mépris qu’elle implique pour les contribuables d’aujourd’hui et de demain sont suffisants pour mesurer le degré de toxicité du cocktail d’incompétence et d’arrogance du cabinet libéral. Mais Justin Trudeau nous a offert une autre magnifique démonstration de son dédain pour les Canadiens.

Lors du passage de Joe Biden à Ottawa, Trudeau a déclaré devant le Parlement : « Le Canada continuera de soutenir l’Ukraine, quoi qu’il en coûte ».

Pardon ? « Quoi qu’il en coûte » ? M. Trudeau réalise-t-il l’ampleur de sa promesse ?

A-t-il oublié qu’Ottawa a déjà aidé l’Ukraine à hauteur de 5,4 milliards $ en 2022 ?

Réalise-t-il qu’il s’est engagé, sans avoir consulté les Canadiens au nom desquels il parle, à apporter un financement illimité à cette guerre alors que ses finances sont précaires ?

Est-il conscient que ses politiques ont déjà considérablement alourdi le fardeau de la dette ?

Ignore-t-il que ses propres citoyens vivent d’importantes difficultés économiques, notamment en raison de l’inflation ?

Faut-il lui rappeler qu’il n’a offert qu’un sixième du montant demandé par les provinces au titre des transferts en santé ?

Loyauté

Alors, avant d’aider l’Ukraine « quoi qu’il en coûte », M. Trudeau devrait se reconnecter à la réalité et se rappeler qu’il a une obligation de loyauté d’abord et avant tout envers.... les Canadiens !