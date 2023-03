Box-office : plus d’un demi-million $ pour le film «La cordonnière»

Le cinéma québécois poursuit sur sa belle lancée au box-office. Après Katak, le brave béluga et Le plongeur, c’est au tour du drame d’époque La cordonnière de franchir le cap des 500 000 $ aux guichets.

• À lire aussi: Critique de «La cordonnière»: un film réussi sur le plan technique, mais...

• À lire aussi: Un bon début d’année pour notre cinéma

En seulement deux semaines à l’affiche, La cordonnière a réussi à récolter 506 586 $ dans les salles de la province, a annoncé vendredi le distributeur Les Films Opale. Le long métrage de François Bouvier (La Bolduc), qui relate la vie de Victoire Du Sault, première femme à avoir exercé le métier de cordonnière au Québec, s'est hissé cette semaine au second rang des films les plus populaires du box-office québécois, derrière le 4e opus de la saga John Wick.

La cordonnière est le troisième long métrage québécois à franchir le cap des 500 000 $ au box-office depuis le début de l’année, après le film d’animation familial Katak, le brave béluga, qui cumule à ce jour des recettes de 1,4 M$, et le drame Le plongeur, qui s’approche de plus en plus du million $ (841 052 $).

Le polar Crépuscule pour un tueur, mettant en vedette Éric Bruneau, fait aussi bonne figure avec des recettes 385 274 $ récoltées depuis sa sortie en salle, il y a trois semaines.