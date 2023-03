CH : Rafaël Harvey-Pinard se joint à l’ancienne agence de Kent Hughes

L’agence de joueurs Quartexx Management, au sein de laquelle l’actuel directeur général du Canadien de Montréal, Kent Hughes, a travaillé durant cinq ans environ, compte un nouveau client : l’attaquant Rafaël Harvey-Pinard.

L’entreprise dirigée par Lino Saputo a confirmé l’arrivée du porte-couleurs de la Sainte-Flanelle dans ses rangs, vendredi. Ainsi, comme le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie l’a indiqué il y a plus d’une dizaine de jours, l’athlète québécois sera représenté par Philippe Lecavalier et non plus Chad Levitt.

Le nouveau représentant d’Harvey-Pinard aura plusieurs arguments pour convaincre le Bleu-Blanc-Rouge de lui offrir un contrat à un volet et possiblement d’une durée supérieure à un an. Effectivement, le joueur de 24 ans excelle depuis son rappel du Rocket de Laval, ayant amassé 14 buts et cinq mentions d’aide pour 19 points en 32 rencontres, en plus d’avoir conservé un différentiel de +4.

Celui étant admissible à l’autonomie partielle et à l’arbitrage salarial cette année termine un contrat à deux volets lui valant 825 000 $ dans la Ligue nationale.