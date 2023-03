Des comédiens sonnent l’alarme: «L’intelligence artificielle est une réelle menace» pour le doublage

Un robot à la place d’une voix humaine? C’est ce que craignent les comédiens spécialisés dans le doublage, pour qui l’émergence de l’intelligence artificielle constitue un danger pour leur gagne-pain.

«C’est une réelle menace, très sérieuse, ce n’est pas de la paranoïa. Ce n’est pas pour dans dix ans, ça s’en vient très bientôt», lance le comédien et doubleur québécois Sébastien Dhavernas, en entrevue au Journal.

En France, une pétition sur le site change.org lancée par le rédacteur en chef du magazine Synchro, Olivier Barbery, il y a un mois, sonne l’alarme.

«Cet exercice du doublage et nos merveilleux comédiens pourraient être impactés par la technologie des intelligences artificielles qui reproduisent des voix», s’inquiète M. Barbery.

«Ce n’est pas juste pour le doublage, c’est aussi pour tout ce qui est narration, publicité. Toutes les voix. Il y a même un truc qui circule déjà qui montre Leonardo DiCaprio faire un discours avec la voix de cinq autres comédiens. Il leur suffit d’échantillonner votre voix pour environ une minute et après ils font tout ce qu’ils veulent», ajoute Sébastien Dhavernas.

Baisser les coûts

L’intérêt des studios de cinéma et des producteurs pour l’IA est évidemment économique.

«Les gens qui développent ça font leur pub en disant “never have to pay for a voice-over again” (ne payez plus jamais pour une voix off)», s’indigne M. Dhavernas.

«Baisser les coûts de production des doublages en France et dans les pays francophones tels que la Belgique ou le Québec peut inciter les majors et les plateformes de streaming à recourir aux IA dans ce secteur et ainsi mettre au chômage tout un pan de la profession », écrit Olivier Barbery dans sa pétition.

Par exemple, Sébastien Dhavernas estime qu’il consacre 80% de ses activités professionnelles au doublage, mais à 73 ans, ce n’est pas pour lui qu’il s’en fait.

«Je pense aux jeunes comédiens et comédiennes qui ont des familles. Ça va avoir un impact majeur.»

Tous les pays menacés

Comment contrer ce qui apparaît comme un rouleau compresseur? «Il va falloir que les gouvernements s’en mêlent, qu’il y ait une entente internationale au niveau de l’Unesco», répond Sébastien Dhavernas.

Il anticipe un nécessaire front commun entre les syndicats, et pas seulement dans les pays francophones. Tous les pays sont touchés. «Les anglophones aussi vont y goûter.»

Pour les doubleurs québécois, c’est un combat de plus à mener, note M. Dhavernas.

«Le secteur du doublage est le seul qui est en compétition internationale 365 jours par année. Pour chaque projet, le client a le choix de faire ça ici, en Europe ou à Los Angeles. C’est une industrie qui doit continuellement se battre.»