Ed Sheeran a encaissé plus de 50 M$ dans sa tournée de huit spectacles

Ed Sheeran a dominé le mois de février avec des revenus de tournée totalisant 50 millions de dollars.

L’auteur, compositeur et interprète britannique a récolté 50 635 982 dollars américains lors des huit spectacles de sa tournée The Mathematics Tour présentés devant 475 427 spectateurs en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Le musicien de 32 ans a offert trois concerts en Nouvelle-Zélande et cinq en Australie.

Les trois prestations présentées au Suncorp Stadium à Brisbane, en Australie, devant 172 894 spectateurs, le 17, 18 et 19 février, ont été les plus payants avec des revenus totalisant 19 213 071$.

La tournée conjointe Red Hot Chili Peppers et Post Malone (33 074 997$), Harry Styles (28 791 611$), Carrie Underwood (17 098 580$) et les Backstreet Boys (13 225 127$) suivent dans ce classement pour les concerts présentés en février et à l'échelle mondiale selon le magazine spécialisé Billboard.

Les Red Hot Chili Peppers, seuls en vedette (12 140 242$), Bruno Mars (11 396 867$), le Canadien Michael Bublé (10 933 213$) et Journey (10 151 531$) complètent le tableau des artistes qui ont récolté plus de dix millions de dollars en février.

Elton John avait dominé ce palmarès en janvier avec des concerts présentés en Australie et en Nouvelle-Zélande.