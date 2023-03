Enrico Ciccone rend hommage à un bâtisseur du soccer québécois

Le député provincial de Marquette, Enrio Ciccone, a rendu un vibrant hommage à un bâtisseur du soccer québécois en chambre, jeudi.

Dans une allocution d’un peu plus d’une minute, l’ancien joueur de hockey de la LNH a souligné la contribution de Francis Millien au développement du soccer au Québec.

Lui-même un ancien joueur de soccer très talentueux, Ciccone a expliqué le contexte dans lequel Millien a commencé à s’impliquer.

«M. Millien a joué dans quatre équipes de la Ligue nationale de soccer du Québec au cours des années 1970, mais constatant le besoin et le potentiel, il invita en renfort son père, le regretté Robert Millien, à s’établir dans la Belle Province.»

Sa vision, sa générosité et son travail inlassable ont transformé le soccer au Québec en un sport inclusif et compétitif, un plaisir, une spécialité, des emplois, un présent et un avenir!



Merci, @FrancisMillien!

Un choc

Il précise ensuite que le choc pour le paternel a été grand parce qu’il arrivait dans un pays où tout était à faire dans le monde du soccer.

«Pour Millien père, le choc sportif était drastique. Pas un ballon rond dans les rues ni dans les écoles, il en est malade. C’était en 1979.

«Quarante-quatre ans plus tard, grâce aux générations de jeunes, entraîneurs, joueurs d’élite et d’amateur, grâce aux multiples programmes techniques et compétitions qu’il [Francis] a créés, à sa présente bienveillante dans les événements sportifs, dans les médias et au sein des organisations, le soccer n’est plus une anecdote au Québec, mais un sport qui fédère, unit et remplit de joie le cœur des joueurs et joueuses et des partisans.»

Selon Enrico Ciccone, le soccer a connu une grande évolution au Québec en raison de l’implication de Francis Millien.

«M. Mililen, sans votre générosité, le soccer ne serait pas ce qu’il est devenu, un sport inclusif et compétitif, un plaisir, une spécialité, des emplois, un présent et un avenir.»