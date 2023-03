Grippe aviaire: un producteur d’œufs voit ses profits bondir de 700%

Le plus grand producteur d’œufs américain a vu ses profits bondir de plus de 700% à cause de l’augmentation de quelques dollars du prix des œufs sur les tablettes.

En novembre dernier, une épidémie de grippe aviaire a forcé l’abattage de plusieurs millions de poules pondeuses aux États-Unis, propulsant le prix des œufs dans les supermarchés, a rapporté CNN Business mercredi.

Heureusement pour elle, la compagnie américaine Cal-Maine Foods n’aurait accusé aucun test positif à la grippe aviaire dans ses installations de production détenues ou sous-traitées. Au total, elle contrôlerait environ 20% du marché selon les informations de Reuters.

Pour le trimestre se terminant fin-février, le prix de vente moyen d’une douzaine d’œufs se situait à 3,30$, soit plus du double de la moyenne de 1,61$ l’année précédente.

Cela s’est traduit par des profits qui ont bondi dans le plafond, passant de 39,5 millions $ l’an dernier, à 323,2 millions $ cette année: une augmentation de 718% de profits.