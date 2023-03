Hausse du salaire minimum fédéral: voyez comment le Québec se compare aux autres provinces

Le salaire minimum fédéral augmentera à 16,65$ par heure dès samedi pour contrer l’inflation, mais cela ne s’appliquera qu’aux employés des industries réglementées par le fédéral.

• À lire aussi: Hydro-Québec a doublé ses profits en seulement deux ans

• À lire aussi: Hausse de la facture d'Hydro-Québec: un autre trou dans votre portefeuille dès demain

Cette augmentation de 1,10$ du taux horaire ne touchera donc que les employés du secteur public, les travailleurs parlementaires et quelques secteurs privés sous réglementation fédérale, a rapporté The Globe and Mail vendredi.

Ainsi, cette hausse visera les employés des banques, du secteur du transport interprovincial, des sociétés d’État fédérales, des services postaux et du secteur de la radiodiffusion et le la télédiffusion.

Si les salaires minimums tendent à différer entre les secteurs du provincial et du fédéral, les employeurs régis par le fédéral devront appliquer le salaire minimum le plus élevé entre les deux.

Et le Québec dans tout ça?

Du côté du Québec, le salaire minimum devrait augmenter de 1$ par heure, pour atteindre 15,25$ dès le 1er mai 2023, selon ce qu’avait annoncé le gouvernement en janvier.

À l’heure actuelle, il se classe cependant parmi les plus bas de tout le pays.

Avec son offre de 14,25$ par heure, il se situe tout juste devant le Manitoba, à 14,15$, et la province de Saskatchewan, à seulement 13$ de l’heure, selon les données de Statistiques Canada rapportées par le média ontarien.

Bien au-delà devant, le Yukon offre de son côté un salaire minimum de 16,77$, ce qui dépasse même l’offre du fédéral.

Il est suivi de près par le Nunavut, à 16$ par heure, la Colombie-Britannique, avec un taux horaire de 15,65$, et par l’Ontario, à 15,50$.