Je n’ai plus de larmes

Devant tant de tragédies évitables.

Ces folies meurtrières de Laval et d’Amqui. Ces gens qui sont morts, prisonniers d’un immeuble en flammes dans le Vieux-Montréal. Cette policière de la SQ abattue à coups de couteau à Louiseville.

Tant de victimes qui seraient sûrement encore en vie.

S’il y avait davantage d’encadrement en santé mentale et plus de ressources.

Si les immeubles faisaient l’objet d’inspections régulières quant à la sécurité.

Si on obligeait les multinationales comme Airbnb à observer les lois québécoises en matière de location et d’hébergement touristique.

Si la Commission d’examen des troubles mentaux, qui a octroyé une liberté quasi complète au suspect du meurtre à Louiseville, n’avait pas merdé...

Ces tragédies ne seraient que l’œuvre du destin?

Comme cette tuerie de masse dans une école de Nashville aux États-Unis, où trois enfants et trois employés ont été tués.

L’auteur de cette tuerie, suivi pour troubles psychiatriques, possédait sept armes à feu, achetées en toute légalité et sans faire l’objet du moindre contrôle.

Il y a de quoi hurler !

Les Américains sont à la veille de pouvoir se procurer un fusil d’assaut AR15 dans les dépanneurs !

Des vœux pieux!

Comme toujours, quelques heures après ces tragédies :

On dépose des peluches, des bouquets et on organise des veillées de prières.

Aux États-Unis, on appelle à une réforme de la loi sur les armes à feu.

Que voudriez-vous réformer dans ce pays où le droit de posséder une arme à feu pèse plus lourd que la sécurité d’un enfant ?

Devant ces drames à répétition et toutes ces vies fauchées, je crains qu’on en vienne à ne plus s’émouvoir. Qu’on atteigne une forme d’apathie.

Au lieu des larmes, je sens monter en moi une colère sourde.

Je sens naître une rancœur tenace, envers ceux qui jugent que ces tragédies sont inévitables.

Elles ne relèvent pourtant pas de l’opération du Saint-Esprit.

Nous sommes responsables de la dégradation de nos sociétés.