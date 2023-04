La fille de Robert Bourassa se fait menacer d'expulsion par le personnel qui refusait de soulager sa mère

La fille de l’ex-premier ministre Robert Bourassa, Michelle Bourassa, s'est de nouveau levée pour défendre le droit de mourir dans la dignité, à l’abri des souffrances, vendredi soir.

En novembre dernier, sa mère, Andrée Simard, est morte en agonisant au Centre hospitalier St Mary. Mme Simard a vécu trois jours sans la sédation palliative qui lui aurait assuré une fin de vie digne et sans souffrance. Michelle Bourassa s’est pourtant battue dur comme fer pour que sa mère soit soulagée, essuyant au passage les menaces d’expulsion du personnel soignant qui l’accusait d’avoir rompu le lien de confiance.

Cette dernière a depuis fondé le groupe #mortensilence pour dénoncer les conditions de soins de fin de vie. «Ce que j’ai vécu, c’était absolument horrible et atroce. Pour ma mère et toute notre famille. C’est la façon dont ça s’est passé. Il y a eu un bras de fer incroyable, une opacité. Il n’y avait pas moyen de faire bouger les choses. J’ai eu honte [de notre système de santé]», a raconté Mme Bourassa à Stéphan Bureau, vendredi soir, sur le plateau de l’émission Le monde à l’envers.

PHOTO AGENCE QMI, TOMA ICZKOVITS

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui était présent sur le plateau de l’émission pour défendre sa nouvelle réforme, a reconnu et dénoncé la qualité des services dans le réseau. «Ça n’a pas de bon sens qu’on se fasse traiter comme ça à l’hôpital et moi ça, ça vient me chercher», a-t-il commenté, ajoutant avoir «connu ce que c’était un bon système de santé» du temps où il travaillait en Suisse.

«C’est un problème d’accès qu’on a ici. C’est un problème de qualité de service», a-t-il poursuivi spécifiant qu’il se faisait le défenseur du patient.

Avec son projet de loi déposé mercredi pour réformer le système de santé, Christian Dubé reconnait qu’il y a beaucoup de changements à faire, «que ce soit avec les professionnels en santé, les syndicats, les PDG, tout le monde», a-t-il précisé, vendredi soir, à Stéphan Bureau.

Mme Bourrassa a quant à elle suggéré au ministre de prévoir des équipes palliatives en tout temps dans les hôpitaux, de travailler pour offrir de meilleurs soins à domicile, ainsi qu’une meilleure répartition des ressources.

