La liste d'écoute de QUB musique du 31 mars 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Les gens qu’on aime - Philippe Brach ***1/2

«Heille...Les gens qu’on aime vont tous mourir!» C’est sur cette citation fataliste suivie d’un éclat de rire que s’ouvre l’intro instrumentale du premier album de Philippe Brach depuis 5 ans. Que s’est-il passé au cours de cette demi-décennie? Nul ne le sait vraiment mais l’opus, somme toute concis, nous ramène dans l’univers éclaté d’un artiste qui nous a beaucoup manqué. Fidèle à son habitude, l’auteur-compositeur-interprète demeure une bibitte unique qui flirte avec la pop sans jamais adhérer à tous les codes du genre. Révolution (la chanson) est probablement l’extrait qui serait le plus susceptible de jouer à la radio si ce n’était de sa finale déconstruite ou l’on entend quelqu’un se faire plonger la tête dans l’eau à répétition. Classique Brach, certains diront! Reste qu’on s’ennuyait précisément de sa poésie imagée, de son humour décalé qui flirte allègrement avec le désespoir et de ses arrangements bien peaufinés. Pour le reste, il faut évidemment l’écouter plusieurs fois pour tout piger. On en aurait pris davantage, en espérant ne pas avoir à attendre trop longtemps! (Charles Laplante)

Pour écouter l'album, c'est ici.

Il faut partir maintenant - Maude Audet ****

Cette nouveauté de Maude Audet révèle un fil conducteur mélodique tout en finesse qui reste en tête dès la première écoute, autant dans les voix que dans les arrangements. Et ça s’entend dès Penses-tu rester encore?, la première du lot. Les structures des chansons, concises à souhait, s'avèrent efficaces. Cette facture pop donne l’effet des fresques romantiques à la Françoise Hardy, avec une valeur indie folk ajoutée. Savant mélange de cordes et de guitares acoustiques. (Stéphane Plante)

The Love Still Held Me Near - City and Colour ***1/2

Si Alexisonfire est revenu en pleine forme dans les dernières années, cela n’a pas empêché Dallas Green de poursuivre sa route en solo, ne serait-ce que pour pouvoir donner vie à ses chansons moins fâchées. Vous l’aurez compris, ce 7e album de City and Colour est empreint d’émotions brutes, de douceur et de nostalgie. Ce qui est particulier, c’est que Green arrive encore à nous surprendre par la qualité de son écriture, même si la recette demeure essentiellement la même. Les fans vont adorer, bien entendu! (Charles Laplante)

Magie à Minuit - Super Plage ****

Magie à Minuit rime avec un amour profond, voire ostentatoire, pour la pop pure. Avec juste assez de maniérisme en filigrane dans les beats et les voix pour qu’on comprenne illico qu’on a affaire ici à un hommage sans concession aux musiques aussi dansantes que chics. C’est vrai de +1 à Rue Dandurand qui clôt l’album. Tous d’authentiques hymnes enivrants à la gloire des douces mondanités nocturnes. La pièce-titre en est peut-être le plus vibrant exemple. (Stéphane Plante)

Life Elevated - EP1 - Millimetrik ***1/2

Premier volet d’une trilogie qui laisse glisser une groove lancinante jamais stoppée par la cadence des rythmes programmés. La voix de Valérie Clio sur Diamant Brut ajoute justement une chaleur bienvenue dans cet univers techno. Parlant de rythmes, Millimetrik sait les alterner pour éviter les formules répétitives souvent associées - à tort ou à raison - au genre. La jonction des couches de claviers et de la basse synthétique sur Ja Morant's poster dUnK nous amène ainsi dans une autre ambiance tout de suite après. (Stéphane Plante)

