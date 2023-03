Le coeur a ses raisons

Si vous lisez cette chronique, c’est sans doute que le vin, pour vous, est une source de plaisir. Mais le vin, vous savez, est aussi un formidable vecteur de générosité.

Une générosité essentielle à la survie d’organismes communautaires, comme les Banques alimentaires du Québec (BAQ). En 2022, l’organisme créé en 1988 a répondu à une demande inédite : 2,2 millions de personnes en un mois ! Jamais les besoins en aide alimentaire n’ont atteint de tels niveaux, et ceux-ci ne feront qu’augmenter vu l’incertitude économique actuelle.

Pour une 14e année, la SAQ invite donc ses clients à soutenir les banques alimentaires. « Grâce à la générosité de nos clients et à l’engagement de nos employés, nous avons remis à ce jour près de 14 millions de dollars », redistribués aux 19 Moissons régionales et à près de 1200 organismes communautaires à travers le Québec. Pendant le long week-end de Pâques, du 6 au 12 avril inclusivement, pour chaque bouteille de vin, cidre et autres alcools du Québec vendue en ligne et dans ses succursales, la SAQ remettra l’équivalent d’un repas aux Banques alimentaires du Québec.

À commencer par le goût, toutes les raisons sont bonnes pour « boire local ». Et si on suivait celles du cœur ? Santé !

L’Orpailleur, Brut

IGP Vin du Québec 12 % | ★★★★ | $$1/2 | 30,50 $

Photo tirée du site web SAQ.com





Code SAQ : 12685625

Charles-Henri de Coussergues peaufine sa maîtrise de l’effervescence depuis 1991 à Dunham. La qualité de son Brut va crescendo d’année en année. Une proportion de vidal apporte du gras et du volume au seyval ; le vin est élaboré selon la méthode traditionnelle et élevé sur lies pendant 18 mois. Une bouche pimpante de fraîcheur, des bulles fines et persistantes et de jolies nuances briochées, qui se fondent aux notes de fleurs et de fruits tropicaux. Impeccable.

Léon Courville Vigneron, Vidal 2021

IGP Vin du Québec 13 % | ★★★ | $1/2 | 18,75 $

Photo tirée du site web SAQ.com





Code SAQ : 10522540

Le vignoble de Léon Courville et Anne-Marie Lemire couvre une vingtaine d’hectares en périphérie du lac Brome. Leur vidal me donne l’impression d’être plus sec en 2021, avec une belle ampleur en bouche, mais aussi une amertume délicate, qui fait contrepoids à des saveurs gourmandes de pêche et de pamplemousse. Un bon vin blanc pour accompagner une salade tiède de courge délicata, de kale et de feta.

Cidrerie Le Somnambule, Le Sauvage 2022, Cidre mousseux

Québec 6 % | ★★★ | $$ | 19,00 $

Photo tirée du site web SAQ.com





Code SAQ : 15020207

Produit à Saint-Henri (dans mon Bellechasse natal), par Ève Larouche-Laliberté et Émile Robert, Le Sauvage est le fruit d’une fermentation spontanée (sans ajout de levure) et il est mis en bouteille sans filtration, avant la fin des fermentations, d’où son effervescence fine. Un cidre fermier bien sec, bien loin des « jus de pomme alcoolisés » aux goûts bonbon, avec des nuances d’épices et de foin d’odeur. Un apéro printanier tout léger et un bel accord pour le jambon de Pâques de dimanche prochain.

Les Bacchantes R1 2021

IGP Vin du Québec 12 % | ★★★ | $1/2 | 17,15 $

Photo tirée du site web SAQ.com





Code SAQ : 14455436

Les vins du domaine de Sébastien Daoust, à Hemmingford, en Montérégie, ont fait un bond en qualité depuis deux millésimes. Le vignoble, sous la responsabilité de Geneviève Thisdel, est en conversion bio. Le R1 des Bacchantes est composé à 100 % de marquette, un cépage hybride qui rappelle un peu le gamay, avec sa souplesse et ses notes de poivre, de violette et de cerise noire. Le 2021 est gouleyant et juste assez charnu, gorgé de fruit et soutenu par une acidité fraîche. Il fera un bel accord avec une salade de betteraves ou du canard confit.

Château de Cartes, Vin de Soif 2021

IGP Québec 11 % | ★★★ | $$ | 19,95 $

Photo tirée du site web SAQ.com





Code SAQ : 14788636

L’étiquette annonce un vin de soif et c’est précisément ce que nous livrent Stéphane Lamarre et Anik Desjardins : de la souplesse, de la légèreté et du fruit à profusion. L’assemblage de lucie kuhlmann, léon millot, maréchal foch et vidal à parts égales donne un bon rouge de couleur claire, dont les saveurs de canneberge, de gadelles et de poivre vert sont rehaussées d’un léger perlant. Taillé sur mesure pour une planche de charcuteries du Québec.





Correct ★

Bon ★★

Très bon ★★★

Excellent ★★★★

Exceptionnel ★★★★★

Plus d’étoiles que de dollars : vaut largement son prix

Autant d’étoiles que de dollars : vaut son prix

Moins d’étoiles que de dollars : le vin est cher