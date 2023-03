NBA: le grand bonheur de Chris Boucher chez les Raptors de Toronto

TORONTO | Une adolescence difficile, de longues nuits à réfléchir à bord de l’autobus de la ligne 380 à Montréal, l’abandon du secondaire et aucune perspective d’avenir. Cette période sombre semble appartenir à une autre vie que celle de Chris Boucher, le centre des Raptors qui vit pleinement le rêve de la NBA à Toronto.

C’est mardi soir, avant le duel des siens face au Heat de Miami, que Le Journal a discuté avec Boucher, près du vestiaire de l’équipe.

L’athlète longiligne de 6 pi 9 po a tout pour être heureux. Les Raptors sont en pleine course pour les séries éliminatoires et c’est salle comble au Scotiabank Arena. Avant le match de vendredi soir, il était le meneur défensif de la formation avec 62 blocs et troisième pour les rebonds avec 401.

Joueur autonome l’été dernier, Boucher a vu les Raptors lui témoigner leur appréciation en lui offrant un contrat de trois ans pour 35,2 millions. Il s’agit de la plus lucrative entente à ce jour pour un joueur canadien non repêché dans la NBA.

«C’est sûr que je voulais rester ici. Depuis que je suis arrivé à Toronto [en 2018], l’organisation m’a toujours montré qu’elle tenait à moi. Durant tout l’été, la direction voulait que je reste dans l’entourage de l’équipe et que je travaille avec

les jeunes.»

Une occasion inespérée

«Ma place ici était déjà bien établie et ça aurait été vraiment risqué que j’abandonne tout pour aller ailleurs. C’est une belle plate-forme pour moi et pour le joueur que je veux devenir», a-t-il souligné à un peu plus d’une heure d’une éclatante victoire de 106 à 92, dans laquelle il a contribué avec huit points, cinq rebonds et deux blocs.

Pour Boucher, c’est le jour et la nuit par rapport à sa jeunesse dans Montréal-Nord. À cette époque, les relations familiales étaient difficiles et il cherchait désespérément sa voie.

Photo d'archives, Getty Images via AFP

Il jouait inlassablement au basketball dans les parcs, sans équipe organisée ni la moindre reconnaissance. À 19 ans, en 2012, ses chances d’être découvert par un entraîneur sérieux étaient pratiquement inexistantes.

Parce qu’une place s’est libérée dans une équipe lors d’un tournoi à Montréal au Centre sportif de la Petite-Bourgogne, il a joué et s’est fait remarquer en raison de ses 44 points dans un match et surtout de sa taille.

C’est cette occasion qui lui a permis d’être recruté à l’Académie d’Alma. C’est là qu’il a peaufiné sa formation en plus de suivre les cours nécessaires pour terminer son secondaire et ensuite faire le saut sur la scène des collèges juniors américains, au Nouveau-Mexique et au Wyoming.

En 2015, les portes de la NCAA s’ouvraient miraculeusement à lui lorsqu’il a été recruté par l’Université de l’Oregon, en division 1, où il a brillé.

«C’est sûr que mon passé me revient souvent en tête. Surtout quand je vois des jeunes qui ont la vie dure et qui veulent percer au basket, ça me ramène à la période de ma vie où je ne savais pas ce que j’allais faire», a confié Boucher.

Un favori local

Après avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur à sa dernière année universitaire, il n’a pas été sélectionné au repêchage de 2017, mais les Warriors de Golden State lui ont offert un contrat.

Ils l’ont libéré au terme de la saison et c’est depuis au sein de l’organisation des Raptors qu’il a fait son nid. En 2018, avec le club affilié, il a mérité le titre de joueur le plus utile et de joueur défensif par excellence de la G League.

Photo d'archives, Getty Images via AFP

Voilà pourquoi il lui semblait impensable de quitter Toronto, l’été dernier. D’ailleurs, si son lucratif contrat lui facilite l’existence, c’est avant tout le fait d’être devenu le visage canadien des Raptors qui l’allume.

«Ça, c’est sûr! Les gens ici me donnent beaucoup d’amour. Ça devient facile d’aller jouer et de mettre 100 % de mon cœur pour les fans qui me soutiennent toute l’année», a-t-il dit en remuant la tête, toujours incrédule et le regard soudainement illuminé.

Aider son prochain

Avant de signer son pacte de trois ans en juillet dernier, Boucher en avait conclu un de deux ans qui lui avait rapporté 13 millions. Son avenir et celui de ses proches sont d’ores et déjà assurés.

Après les épreuves traversées et la route peu conventionnelle qu’il a dû emprunter pour atteindre la NBA, le Montréalais souhaite donner de plus en plus de son temps aux jeunes qui vivent aujourd’hui des situations similaires à la sienne.

Avec sa fondation SlimmDuck, il souhaite permettre à des jeunes de communautés défavorisées d’accéder à des opportunités éducatives et sportives, particulièrement à Montréal

et Toronto

«Maintenant, où est-ce que je suis rendu, j’essaie de penser plus au futur qu’au passé. Je veux voir comment je peux aider d’autres jeunes tout en pensant à ma famille et à ma carrière.»

«Je viens de loin et j’en vois plein à Montréal qui jouent au basket, qui sont aussi talentueux que j’étais à leur âge. Ils ont juste besoin d’une opportunité et je peux juste faire du mieux que je peux pour essayer de les amener à accomplir des choses», a-t-il noté.

Dans les derniers mois, Boucher a lancé un programme de basketball AAU à Montréal en plus d’organiser des camps en Ontario. Comme quoi il est rapidement passé de la parole aux actes.

«Je suis fier de ce que Chris est devenu» – Nick Nurse

Photo d'archives, Martin Chevalier

«Je lui donne tout le mérite», a mentionné au Journal le pilote de l’équipe torontoise en soulignant lui-même à quel point Chris Boucher venait de loin.

«Son parcours n’a rien eu de conventionnel. Il faut savoir l’apprécier. Des joueurs comme lui doivent se battre pour faire leur chemin jusqu’où ils sont aujourd’hui et connaître du succès. Je suis fier de ce que Chris est devenu», a louangé Nick Nurse.

Selon lui, il faut voir beaucoup plus loin que ce que Boucher accomplit sur le parquet.

«Il continue de s’améliorer, peu importe les obstacles qui ont été placés sur son chemin. Je suis heureux qu’il redonne maintenant à sa communauté par sa fondation et c’était important pour moi de participer à son dernier événement à Montréal», a-t-il poursuivi.

Une saison plus constante

En 2020, Boucher avait connu un sommet personnel avec 13,6 points par rencontre. La saison dernière, il a vécu un départ difficile avant de se ressaisir. La campagne en cours est vraiment celle où il affiche la plus belle régularité, aux yeux de Nick Nurse.

«Il a connu des saisons avec de très bons moments, mais aussi de bons creux de vague. Cette année, il n’y a pas eu autant de sommets et de creux. Il joue maintenant comme un vétéran et on sait à quoi s’attendre de lui d’une soirée à l’autre. Il est devenu constant», a-t-il dit.

Voilà une analyse que Boucher tend à partager.

«Je vis probablement mes meilleurs moments. Je marque des points, je contrôle mieux la balle et je suis meilleur en défense. Pour cette première année de mon contrat de trois ans, je pense leur avoir donné ce qu’ils recherchaient», a-t-il mentionné en souriant au sujet de ce contrat, qu’il qualifie de «cerise sur le sundae».

Lien fort avec Mathurin

Le 22 mars a été un jour important pour le basketball québécois. Le jeune prodige Bennedict Mathurin et ses Pacers d’Indianapolis étaient de passage à Toronto pour se frotter aux Raptors de Boucher.

S’il a apprécié la soirée et l’interaction avec Mathurin, Boucher a tenu à rappeler que les liens étaient déjà bien établis.

«On se parle tout le temps. Ce moment-là, c’était plus pour la télé que pour nous parce qu’on est toujours en contact entre lui, moi et Lu [Luguentz Dort, avec le Thunder d’Oklahoma City].

«Je savais que Benn réussirait. Très jeune, on voyait tout son talent. Il avait juste besoin d’une opportunité. Sa carrière ne fait que commencer et il va faire de très belles choses.»