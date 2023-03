Le plan du week-end

En cette dernière journée frisquette du mois de mars, voici trois vins pour passer un week-end sous le soleil!

Buvez moins. Buvez mieux.

Jean-Marc Brocard, Sainte Claire 2021, Chablis, France

26,45 $ - Code SAQ 14076911 – 12,5 % - Bio

La famille Brocard est peut-être l’un des plus gros producteurs de l’appellation, ça ne l’empêche pas pour autant de produire de jolis vins. C’est le cas de cette cuvée Sainte-Claire qui se démarque par son style précis, droit et aérien. L’archétype du chablis de roche qui se démarque par son fruité délicat. Si vous souhaitez un peu plus de complexité, je vous suggère de mettre la main sur la cuvée Les vieilles vignes (36,75 $ - Code SAQ 14406474 ) qui en donne beaucoup pour le prix.

★★★ $$ 1⁄2

Jaulin-Plaisantin, Les Hauts & Les Bas 2019, Chinon, France

23,25 $ - Code SAQ 14043861 – 11,5 % - Bio

Du beau cabernet franc vinifié avec très peu de soufre. Un peu animal et sur la réduction en ouverture, mais il suffit d’un bon contact avec l’air pour révéler son plein potentiel. Des notes de cassis et de poivron avec une touche herbacée. C’est souple, fruité et de bonne persistance. Un bon vin de bistro qui ira à merveille avec un onglet de bœuf grillé et quelques frites.

★★★ $$

Domaine Grégoire Hoppenot, Origines 2021, Fleurie, France

26,15 $ - Code SAQ 14785988 – 11,5 % - Bio

Belle découverte que ce fleurie. Une petite bombe de fruits avec des notes de cerise, de framboise, de pétale de rose et d’épices. C’est ample, soyeux avec des tanins racés et délicats. Indice de picolabilité dangereusement élevé. On fait des provisions pour l’été !

★★★1⁄2 $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.