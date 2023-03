Le WrestleMania vu par les nostalgiques

Le WrestleMania, grand rendez-vous des amateurs de lutte, attire encore et toujours son lot de partisans. Or, les plus nostalgiques, qui ont visiblement décroché au fil des ans, s’ennuient assurément de l’époque des Hulk Hogan, Macho Man, Shawn Michaels, «Stone Cold» Steve Austin ou Undertaker, selon leur génération.

Pour sa 39e édition, le WrestleMania mettra notamment en vedette, ce week-end en Californie, les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn qui affronteront, pour le championnat par équipe de la WWE, les Usos. Un rendez-vous opposant John Cena à Austin Theory fait aussi saliver, tout comme le combat pour le titre universel entre Roman Reigns et Cody Rhodes.

Si ces derniers noms ne sonnent aucune cloche, c’est que vous avez probablement vécu l’époque où Hulk Hogan a soulevé le Géant Ferré au WrestleMania 3.

Il y aura ensuite eu les affrontements entre Hogan et Ultimate Warrior, puis la grande réunion hollywoodienne en 1991, au WrestleMania 7 à Los Angeles, entre Macho Man et Miss Elizabeth.

Au milieu des années 1990, c’est Bret «Hitman» Hart qui attirait les foules alors que son combat contre Shawn Michaels, au WrestleMania 12, demeure dans la mémoire de nombreux amateurs.

L’arrivée de «Stone Cold» Steve Austin aura ensuite charmé une toute nouvelle génération. Il avait notamment affronté The Rock, également parmi les lutteurs les plus célèbres, au WrestleMania 19. Ça fait déjà 20 ans...