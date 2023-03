L’élégance est une nouvelle dissidence: texte de mon entretien avec le magazine Dandy

J’ai eu le plaisir d’accorder au magazine Dandy un grand entretien portant sur la sociologie de l’élégance masculine aujourd’hui, en inscrivant cette question dans les plus vastes débats que nous traversons comme société, comme civilisation. Cet entretien m’a valu l’honneur de me retrouver à la une du magazine. Avec l’aimable autorisation de son directeur, je me permets de le reproduire ici.

Présentation du magazine : En l’espace d’une petite année, ce sociologue québécois a investi notre paysage audiovisuel et nous livre, à travers plusieurs émissions quotidiennes et hebdomadaires, son analyse des grands mouvements qui agitent notre époque. Au-delà de la profondeur et de la légitimité de ses explications, il se distingue également par une audace vestimentaire qui n’est pas coutumière sur nos plateaux de télévision, et ne pouvait que nous interpeller. Pour Dandy il pose un regard d’anthropologue sur l’élégance masculine. Propos recueillis par Yves Denis

Dandy : Vous êtes l’un des très rares hommes de télévision à oser ignorer l’omniprésent costume bleu-chemise blanche et lui préférer des tenues plus personnelles et plus audacieuses, comme le costume trois-pièces et la veste à carreaux, de surcroît toujours assortis de cravates et pochettes coordonnées. Presqu’un acte militant dans le monde d’uniformité que la société actuelle nous enjoint d’adopter. D’où tenez-vous ce goût pour le beau vêtement, comment l’avez-vous formé et ne vous met-il pas d’une certaine manière à l’index dans un univers audiovisuel dominé par la culture woke ?

Mathieu Bock-Côté : « Avant de répondre à vos questions, en fait pour y répondre de la façon la plus circonstanciée, permettez-moi d’abord un petit détour historique. Ce n’est pas d’hier que le monde occidental est en crise, et chacun situera, selon ses préférences philosophiques, son point de départ plus ou moins loin dans le passé, mais je crois que nous pouvons convenir que les années 1960, symbolisées par mai 68, marquent une rupture profonde. On pourrait dire, à tout le moins, qu’elles marquent une décadence, peut-être déjà engagée, qui alors s’est accélérée. C’était d’ailleurs le thème de l’époque puisque c’est à ce moment-là que l’on a commencé à parler de contre-culture. Irving Kristol visait juste en affirmant qu’il fallait prendre au sérieux cette formule : la contre-culture se définissait d’abord contre la culture.

La génération 68 s’est construite non en s’appropriant de manière critique le patrimoine de civilisation, ce qui aurait été normal, mais en le rejetant en bloc. La vie intellectuelle, quant à elle, s’est déployée à partir d’un principe devenu obsessif : il fallait déconstruire, tout déconstruire. Le fantasme de la table-rase animait déjà ces années : il fallait tout recommencer à zéro. Les philosophes vénérés de l’époque voulaient croire qu’une humanité délivrée de ses formes renouerait avec une authenticité primordiale. Comme si l’être humain, affranchi du principe de filiation, pouvait enfin se créer lui-même, s’autoengendrer, en se prenant pour son propre créateur. Vous noterez qu’on trouve là la matrice de bien des idéologies qui façonnent notre temps : rejet de la patrie, rejet de la famille, rejet des humanités classiques, refus de la civilité traditionnelle, rejet de la transmission culturelle, rejet de la civilisation occidentale. Et rejet de l’élégance, je vais y revenir. A partir d’une anthropologie nouvelle, celle d’un être invertébré, hostile au monde adulte, dans lequel il refusait d’entrer, l’individu que l’homme a baptisé postmoderne cherchera à fuir le monde. Les grandes traditions ne lui parlant plus vraiment, il s’inventera peu à peu de nouveaux petits rites, infiniment plus contraignants que les anciens, comme on le voit avec la mode du véganisme. Tout cela a un écho direct dans notre propre monde. L’empire du divertissement, qui s’accompagne d’une virtualisation de plus en plus radicale de l’existence, en est certainement l’expression industrielle dans le monde contemporain. L’homme contemporain se réfugie dans son cocon virtuel, où il se transfigure à coup d’avatars, de photos truquées, en mettant en scène sa vie selon les codes du bling bling hollywoodien, sans vraiment mordre dans la réalité des choses, comme s’il se contentait d’un monde falsifié.

La génération 68 s’est construite sur le rejet du patrimoine civilisationnel, et au sein de celui-ci de l’élégance

Le wokisme est incompréhensible si on ne l’inscrit pas dans cette longue histoire, parce qu’il en représente le point d’aboutissement idéologique. Le wokisme radicalise la déconstruction et verse dans l’ivresse de la destruction. Il porte en lui une passion nihiliste. J’y vois pour ma part une forme de névrose civilisationnelle qui entraine l’effondrement psychique des jeunes générations, désorientées et dominées par une psychologie victimaire, persuadées d’hériter d’une civilisation mauvaise à laquelle elles devraient s’arracher. Elles l’accusent d’être raciste, sexiste, transphobe, en plus que de détruire l’environnement. Pourquoi voudraient-elles dès lors en hériter et le perpétuer ? De là une forme d’autocritique pénitentielle qui s’alimente à une authentique haine de soi. Cette idéologie est aujourd’hui dominante aux États-Unis et progresse en Europe.

Les jeunes générations en viennent même à douter de l’existence de l’homme et de la femme, et ici le wokisme se charge d’une dimension religieuse, dans la mesure où il veut accoucher d’un homme nouveau, en s’en prenant à la différence des sexes, en décrétant que le masculin et le féminin sont des catégories strictement arbitraires, qu’il nous faudrait abolir car elles enfermeraient l’individu dans un système de normes et de codes, système dont il est appelé à s’affranchir pour s’extraire de tous les déterminismes sociologiques et culturels. Au terme de cette déconstruction, il faudrait retrouver la fluidité identitaire originelle, antérieure à l’homme et à la femme, antérieure aux peuples et aux nations, antérieure aux religions et aux civilisations. C’est le nouvel horizon indépassable de notre temps : au terme de la déconstruction se trouve la flaque finale, stade suprême d’une humanité renouant au terme de son aventure intellectuelle avec son magma larvaire originel, dans un univers liquide indifférencié.

Et ce n’est pas sans lien avec votre sujet, avec notre sujet, car le wokisme s’accompagne d’une esthétique de la laideur. Regardez ces jeunes militants désaxés aux cheveux sales, bleus et en haillons, qui s’en prennent dans les musées aux chefs d’œuvre de notre civilisation. Regardez ces jeunes au regard hagard, qui se sentent constamment micro-agressés par le monde qui les entoure, et qui veulent pour cela l’annuler et censurer tout ce qui les contredit. Dans un monde où le vrai devient faux et où le faux devient vrai, le laid devient beau et le beau devient laid. Et cela dépasse les militants woke : nous vivons dans un monde esthétique en ruines, qui en est venu à se complaire dans une esthétique de la laideur par ailleurs encouragée par l’industrie de la mode qui pousse à s’enlaidir. Oui : le nihilisme s’est à ce point laissé emporter par son propre mouvement qu’il en est venu à maudire la beauté et à célébrer la laideur. Ce monde pousse au malheur, à la dépression, au mal de vivre.

Permettez-moi de vous rappeler un événement encore récent de la vie politique française. Je parle de la querelle de la cravate à l’Assemblée nationale. On s’en souvient : les députés insoumis, suprême audace, ont annoncé vouloir entrer dans l’hémicycle sans cravate. Au diable les bourgeois : c’est à tout le moins ce qu’ils voulaient nous faire comprendre. Le commun des mortels a désapprouvé cette fausse bravade imbécile pour une raison simple : le sens commun nous indique qu’il n’existe pas en ce monde une tenue universelle, un uniforme valable pour toutes les facettes de la vie. On ne s’habille pas de la même manière à son mariage qu’à un barbecue, à un enterrement que pour aller faire une balade en été. On a vu quelques jours plus tard les femmes du même groupe parlementaire arriver cravatées, comme s’il fallait confirmer aux yeux de tous que l’essentiel était de subvertir les codes, les traditions, les normes associées à un monde que l’on veut faire tomber de toutes les manières possibles.

Dandy : Et pourtant, au milieu de ce nivellement par le bas propre à l’époque, notamment en matière de laisser-aller vestimentaire, et malgré cette vulgarité de certains nouveaux élus que nous n’aurions jamais imaginé voir à l’Assemblée, on observe de plus en plus de jeunes se réapproprier les codes de l’élégance classique.

MBC : Quoi qu’on en dise, sauf pour les quelques-uns qui ont ce que l’on pourrait appeler la grâce du style, ou de l’élégance, et qui de naissance savent se tenir et se vêtir, nous naissons dans un monde qui ne nous y incite guère, et la chose est encore plus vraie de mon côté de l’Atlantique que du vôtre. Nous sommes invités à nous vêtir à grands ou petits frais de vêtements improbables, selon les exigences de la mode, qui fonctionne sur le mode du conditionnement publicitaire – qui n’est pas sans générer son lot de comportements compulsifs. Et pourtant, la tradition sartoriale renaît. Elle ne concerne plus seulement quelques afficionados, mais rejoint le commun des mortels, qui a toujours eu d’une manière ou d’une autre le souci de se vêtir convenablement, mais qui ne savait plus comment. C’est aussi une manière, étonnamment, de renouer le fil d’une tradition qui n’aurait pas dû se rompre.

Les codes traditionnels de l’élégance fournissent une forme de système immunitaire contre l’agressivité publicitaire de l’industrie de la mode

Il suffit de regarder une photo venue du « monde d’hier » pour constater que l’honnête homme était infiniment plus élégant que le manager sophistiqué d’aujourd’hui, probablement végan, et qui sait : peut-être en questionnement sur son identité de genre. L’homme ne s’habillait pas seulement selon son caprice : une tradition se rendait à lui, et il était ensuite dans son droit, évidemment, de l’aménager à sa manière. Il n’avait pas toutefois la sotte idée de croire que le monde commençait avec lui. Les codes traditionnels de l’élégance masculine fournissent aussi une forme de système immunitaire contre l’agressivité publicitaire de l’industrie de la mode, qui participe à la massification des populations, en plus de fonctionner selon les codes de la culture jetable. Disons-le à la manière d’un principe politique : la tradition nous immunise contre l’utopisme, contre la fiction du grand recommencement et les manipulations symboliques, en nous ancrant dans un terreau vivant, qui nous alimente au temps présent. Elle nous rappelle que le présent n’est jamais auto-référentiel, et donne un visage au droit à la continuité historique.

L’élégance est une manière d’incarner une résistance esthétique à l’avachissement de l’époque

Vous me demandez pourquoi de jeunes hommes, aujourd’hui, renouent avec ce que nous nous plaisons à appeler l’art sartorial. J’y vois, instinctivement, sans que la chose soit théorisée ainsi par chacun, une forme de révolte contre l’avachissement contemporain, contre la destruction de notre civilisation. Nous avons été élevés dans un monde aux repères flous, et pour la plupart, nous avons aussi été privés des grands rituels qui structurent l’existence – dont un exemple parlant était la première visite chez le tailleur. Soyons plus précis : dans le monde de l’indifférencié et de la négation fanatique du masculin et du féminin, je crois que l’élégance est une nouvelle dissidence – et plus particulièrement l’élégance masculine, car les femmes, heureusement, n’ont malgré tout jamais cessé d’être élégantes ! C’est une manière d’incarner, quotidiennement, une résistance esthétique à l’avachissement. Le succès de séries comme Mad Men et Peaky Blinders nous rappelle que ce renouveau sartorial répondait probablement à une certaine attente de la jeune génération.

J’ajouterai une chose: l’élégance masculine est une manière de se réapproprier le masculin dans une société qui tend à jeter un mauvais sort sur la figure de l’homme. La quête du masculin. Je m’explique: les modèles masculins sont pour la plupart aujourd’hui frappés d’interdits, d’autant qu’on parle sans gêne de «masculinité toxique». On ne tolère l’homme que déconstruit, pour reprendre formule désormais connue. On pousse même le jeune homme à adopter des codes esthétiques qui étaient autrefois féminins, au nom de la confusion émancipatrice des genres. On chantera son ouverture d’esprit s’il se dévirilise, et plus encore s’il fait le procès de la virilité. Mais cette tendance butte sur cette évidence oubliée : l’homme n’a pas pour vocation à devenir une femme. Que peut-il faire alors? Le recours à l’élégance lui permet de renouer, encore une fois de manière visible et explicite, avec l’univers symbolique du masculin, pour se l’approprier, et se construire.

Vous me répondrez peut-être : cette quête de l’élégance masculine n’est-elle pas qu’une manifestation du désir d’authenticité parmi d’autres ? Les « élégants » ne sont-ils pas une tribu de plus dans l’univers de la diversité militante ?

Dandy : Vous m’enlevez la question de la bouche !... (rires)

MBC : Ne sont-ils pas, finalement, des godelureaux et des gandins ? N’est-ce pas une forme extrême d’individualisme aristocratique, sous le signe d’une nostalgie un peu réac ? La réponse est non : il s’agit plutôt d’une volonté de renouer avec une norme abandonnée, mais qui nous habite encore, et nous fascine, même si on la croit souvent inaccessible. Il s’agit de renouer avec une tradition qui n’aurait pas dû mourir, et qu’il appartient à chacun de faire renaître. Il s’agit de renouer avec un monde. Cette remarque, soit dit en passant, ne vaut pas seulement pour les traditions d’élégance, mais aussi, pour certaines traditions intellectuelles et politiques.

Et étrangement, cette dissidence, assurément sans risque, exige toutefois un minimum de courage. Il ne faut pas sous-estimer à quel point un jeune homme qui voudrait bien s’habiller risque de se sentir intimidé, même en passant devant la vitrine d’un tailleur. Il se dira : c’est magnifique mais ce n’est pas pour moi. Il se consolera en se disant que tout cela est un peu snob. Ce jeune homme, je le connais : je l’ai été. Pourtant, certains franchissent la porte. Ils osent. Certains le font pour des raisons professionnelles, d’autres pour des raisons plus intimes, personnelles. Ils ont probablement un costume qui traine dans leur penderie, qu’ils ne portent pas souvent. Alors ils s’achètent un beau costume en prêt-à-porter et le confient ensuite à un retoucheur, ou se font faire leur premier costume sur mesure. Dans les deux cas, ils en sortiront transformés. J’ose même dire que celui qui ose cette démarche est à la veille de connaître une petite transformation dans son existence. Il n’achète pas seulement une belle tenue : il lui arrive d’adopter, sans même s’en rendre compte, un nouveau mode de vie. Mais tout n’est pas terminé. Le jeune occidental ordinaire qui s’engage dans une telle démarche doit évidemment se préparer à affronter les regards : c’est le test de la cravate. On lui demandera pour quelle occasion spéciale il en porte une. Que répondra-t-il ? Il peut mentir, avancer que des circonstances indépendantes de sa volonté l’exigent. Mais il reporte simplement le moment où il répondra : Non, pas spécialement, sans devoir pour autant se justifier davantage. Et peu à peu, ses proches s’habitueront. Et surtout, ce jeune homme ne voudra pas revenir en arrière.

Dandy : Quel fut votre propre parcours sartorial ? Lequel est soit dit en passant d’autant plus remarquable que vous venez d’un pays particulièrement séduisant mais dont la qualité la plus prégnante n’est pas l’élégance masculine !

MBC : À l’origine, il y a un moment un peu difficile dans ma vie personnelle. J’ai eu, début 2020, un problème de santé plus que grave qui m’a obligé à reprendre en main mon existence, comme on dit. Moi qui suis porté vers les excès, je devais désormais m’imposer une discipline – ce à quoi je parviens à peu près, mais jamais complètement ! Et il m’est apparu assez rapidement que cette reprise en main devait être non seulement intérieure mais extérieure, qu’elle devait se traduire dans mon apparence, car quoi qu’on en dise, l’habit fait quand même un peu le moine.

Alors puisque tout dans ma vie passe par la lecture, je me suis mis à lire. J’ai commencé à me passionner pour l’histoire du vêtement, surtout depuis le XIXe siècle à aujourd’hui. J’ai lu plusieurs ouvrages. Je me suis abonné à quelques excellentes publications, dont la vôtre, et j’ai commencé à lire le blogue de Julien Scavini. Et puisque tout, dans notre époque, passe aussi par l’écran, j’ai commencé à regarder des vidéos, parmi lesquelles celles de Hugo Jacomet, que je trouvais passionnant. J’ai aussi lu quelques grands classiques sur la chose, de Balzac à Baudelaire en passant par Barbey. En gros, j’ai fait mes classes, et bien honnêtement, je les fais encore. C’est un monde nouveau que je découvre, un langage que j’apprends. Je fais des faux-pas. Comme tout le monde, il faut croire.

Je me suis présenté dans une boutique à Montréal que fréquentent les hommes, plus ou moins jeunes, qui pour différentes raisons en sont arrivés à la conclusion qu’ils doivent renouer avec l’élégance masculine classique. Un styliste, Charles Desnoyers, qu’on me permette de le mentionner, m’a accueilli et pris en charge. Il me fallait quelques bases pratiques, il me les a données. Il a su me guider dans mes premiers pas, et même dans ceux qui ont suivi. C’est devenu un ami. C’est avec lui que j’ai appris à toucher les étoffes, à penser mon vestiaire. Ces derniers temps, après plus d’un an à Paris, j’ai eu le bonheur de rencontrer notre ami Dominique Guindon, chez Hartwood, qui est bien connu de vos lecteurs. Lui aussi m’a donné de précieux conseils, et j’aime l’idée d’être désormais un de ses fidèles. Il est bien d’avoir autour de soi des maîtres en élégance. Je devine que j’en rencontrerai d’autres – à tout le moins, je l’espère.

Je note, car ce n’est pas un détail, que plusieurs de mes amis, chacun à sa manière, se sont lancés aussi dans leur propre démarche sartoriale, comme si en la matière il suffisait qu’une personne lance le signal pour que les autres le captent et en fassent quelque chose. Il suffit, en chaque milieu, d’un élément déclencheur. Et j’ai constaté que je n’étais pas seul, que nous étions nombreux, à travers cela, à chercher à renouer avec le même monde. Non pas pour l’habiter de manière anachronique, mais pour faire rejaillir sa part vivante. Petite histoire qui vous intéressera : j’ai reçu, il y a quelques mois, à mon émission du samedi soir Hugo Jacomet, dont je vous parlais il y a un instant, lui aussi devenu un ami. La plupart du temps, j’y commente et décrypte en temps réel les causes et symptômes de notre décadence. Mais cette fois, j’invitais quelqu’un pour nous parler de ce qu’il faut défendre : l’élégance incarnée, celle à laquelle nous avons à peu près tous accès si nous faisons un petit effort. J’ai rarement reçu autant de messages pour une émission, comme si elle touchait une corde sensible, mais trop rarement sollicitée dans notre vie publique.

Qu’on se comprenne bien : je ne suis pas un dandy, et je ne prétends pas le devenir. Pour le dire plus simplement, je suis un homme ordinaire qui a le souci de se vêtir convenablement, et qui y prend désormais plaisir. Mais mon meilleur ami, Carl Bergeron, que j’aime comme un frère, l’est, et a même placé cette figure au cœur de son existence. C’est un élégant naturel. Dans un très beau livre, Voir le monde avec un chapeau, il propose son éthique du dandysme – c’est-à-travers elle qu’il renoue avec une éthique de la verticalité. Dans le dandysme, il trouve une manière de résister dans sa propre vie au rouleur compresseur qui fabrique l’homme massifié. Et je retrouve ici le cœur de mon propos. On peut se révolter intellectuellement, politiquement, culturellement, mais aussi, j’y reviens, esthétiquement, contre le monde postmoderne. Je ne suis pas un original, je préfère la sobriété à l’extravagance, mais cela dit, je ne vois pas non plus ce qu’il y a d’extravagant à porter un trois-pièces en flanelle, une veste à carreau, une cravate club ou une jolie pochette, tout simplement.

Vous me direz que je travaille à la télévision et que certaines contraintes s’imposent à moi. Ce n’est pas faux, mais n’est qu’à moitié vrai. Je n’aime plus vraiment sortir de chez moi sans cravate ni costume. Je n’aime plus aller au restaurant en pull ou en polo. Dès que je sors dans l’espace public, si vous me permettez de détourner le sens de cette formule, je m’habille en conséquence. J’ai, je crois, un vestiaire assez classique, encore en construction. Et j’ai mes coquetteries. Par exemple, j’aime les vestes de tweed lourdes – un collègue, une fois, me voyant entrer au boulot ainsi vêtu, s’est amusé à me demander si j’allais à la chasse, ce qui était moqueur et bien vu, même si je ne chasse pas ! J’aime les costumes marron, même si tous les tailleurs m’expliquent que cette couleur ne me va pas très bien. En la matière, je fais un geste de souveraineté, et je décide que mon goût doit primer sur le leur ! Et au-delà de la coquetterie, j’ai ma part d’excentricité, si je puis dire : j’aime les chapeaux. Je les aime depuis toujours. Alors j’en ai acheté plusieurs. Et en la matière, je suis cyclothymique : un jour j’ai envie de sortir en chapeau, le suivant j’ai l’impression d’être déguisé ! J’espère me délivrer de cette cyclothymie tôt ou tard !

Une chose est certaine : la question du vêtement, si je puis me permettre cette formule, a une dimension non seulement physique, mais culturelle, civilisationnelle. Et chaque jour, quand je sors de chez moi à peu près correctement vêtu, je me dis que le monde postmoderne ne m’a pas eu. Et quand je croise, dans un café, un homme, jeune ou vieux, qui est sorti de chez lui de la même manière, en train de lire un journal ou un livre, je me dis que nous sommes plus nombreux qu’on ne le croit, finalement, à vouloir transformer ce monde une belle cravate à la fois ! »