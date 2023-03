Meurtre d'un ressortissant étranger à Stoneham: ce coaccusé devra demeurer détenu

Coaccusé dans le meurtre d’Achraf Tchimouni survenu en août 2022 à Stoneham, Éric Guénette s’est vu refuser vendredi une requête pour remise en liberté provisoire.

Le juge de la Cour supérieure Jean-Louis Lemay a rejeté la demande de l’accusé, qui avait été plaidée plus tôt cette semaine. Le juge a du même coup ordonné la détention de Guénette jusqu’à la fin des procédures, arguant que l’accusé ne s’était pas déchargé de son fardeau de rassurer le tribunal qu’il ne représentait pas un risque pour la société.

Les motifs détaillés de cette décision sont toutefois sous le coup d’une ordonnance de non-publication afin de ne pas nuire à un éventuel procès.

Le corps d’Achraf Tchimoumi avait été découvert gisant dans sa voiture par un passant sur le chemin des Familles, à Stoneham, le 8 août 2022. L’homme de 20 ans, originaire du Maroc et vivant au Canada depuis 2019, a été tué par balles.

Deux accusés

Keven Prévost-Bouchard et Éric Guénette avaient été arrêtés près de trois mois après le meurtre. Les deux hommes sont originaires du Lac-Saint-Jean.

Photos courtoisie

Prévost-Bouchard était déjà détenu dans un autre dossier de crime violent impliquant une arme à feu et possède une feuille de route criminelle bien garnie. Quant à Guénette, il avait été reconnu coupable d’introduction par effraction, de fraude et de vol en 2007, mais ne comptait plus de condamnation depuis.

Les deux individus sont accusés de meurtre au premier degré dans cette affaire.

Les détails entourant le meurtre ayant été exposés lors de la requête de remise en liberté provisoire de Guénette sont toutefois aussi visés par une ordonnance de non-publication. Il avait toutefois été dévoilé par la Sûreté du Québec au moment des arrestations que le meurtre serait relié au monde des stupéfiants.