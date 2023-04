Mon plaisir à lire le Courrier de Louise

J’aime lire les textes que vous proposez chaque matin, parce qu’au-delà de leur utilité immédiate et de leur rhétorique, ils communiquent une urgence qui réfère à notre finitude humaine. L’émotion poétique qui s’en dégage n’est pas pour me déplaire, contrairement à l’échafaudage d’arguments ancrés principalement dans le combat de mots philosophiques. Un texte développant une opinion véritablement personnelle donne libre cours aux oppositions, en se présentant uniquement comme la vérité de la personne qui le signe.

Si tout ce qu’on a vécu, lu, entendu ou imaginé apparaît toujours en filigrane dans nos écrits, à quoi bon se sentir obligé, dans un tel contexte, de justifier ou de camoufler des pensées susceptibles de déplaire à certains ? Aussi bien livrer sa propre vérité à sa façon, que de se dissimuler de savante manière, en habillant ses phrases d’expressions « songées », visant malheureusement à en dissimuler la vacuité.

Anonyme

J’ai toujours pensé que plus on était droit, loyal, honnête et sincère dans notre façon de nous faire voir aux autres, meilleures étaient nos chances d’être appréciés d’eux et de s’en faire des alliés.