NBA: les Pacers de Bennedict Mathurin ont le dessus sur le Thunder de Lugentz Dort

Pour la deuxième et dernière fois cette saison, les Québécois Bennedict Mathurin et Lugentz Dort s’affrontaient en ce vendredi soir au Gainbridge Fieldhouse d’Indianapolis, et les Pacers sont sortis victorieux par la marque de 121 à 117.

Plutôt cette saison, la formation de l’Oklahoma s’était imposée face à l’équipe d’Indianapolis avec une victoire de 126 à 106.

Mathurin a terminé le duel avec un total de 15 points et quatre rebonds en 35 minutes.

Pour ce qui est de Dort, celui-ci a offert une performance de 12 points et 10 rebonds en 37 minutes d’action.

Le joueur canadien du Thunder Shai Gilgeous-Alexander s’est particulièrement mis en valeur pendant la soirée en y allant d’une récolte de 39 points.

Les deux formations seront en action dimanche. Le Thunder recevra la visite des Suns de Phoenix, tandis que les Pacers prendront la route de l’Ohio afin d’affronter les Cavaliers de Cleveland.