Oscar Pistorius demeurera en prison

La demande de libération conditionnelle de l'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, condamné pour le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp, a été refusée vendredi, a-t-on appris auprès de l'avocate de la famille de la victime.

«Je ne sais pas pour quels motifs la demande a été refusée, on nous a seulement informés qu'elle avait été refusée et qu'elle serait réexaminée dans un an», a affirmé à l'AFP Tania Koen. Une audience devant une commission ad hoc s'était tenue dans la matinée et devait informer les avocats des deux parties après délibération.

Plus de détails suivront.