Pas de cotisations syndicales: le conseil d’administration de l’UNEQ démissionne en bloc

Le conseil d’administration de l’Union des écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ) a démissionné en bloc, jeudi, après que les membres eurent «manifest[é] un désaveu de la vision stratégique» qu’il avait échafaudée, en rejetant la proposition de mettre en place des cotisations syndicales.

En assemblée générale extraordinaire mercredi, les membres de l’UNEQ ont en effet rejeté la proposition d’imposer une cotisation de 2,5% sur les revenus des membres en règle et de 5% sur les revenus des non-membres. Selon le décompte des voix, 248 personnes ont rejeté la proposition (55,98%), 178 étaient pour (40,18%) et 17 autres ont signifié leur abstention (3,84%).

«En rejetant cette résolution, les membres manifestent un désaveu de la vision stratégique portée par le conseil d’administration de l’UNEQ. Depuis 2018, celui-ci poursuivait l’objectif prioritaire d’établir et de mettre en application un cadre collectif de conditions de travail minimales pour les artistes de la littérature, et il considère toujours que l’implantation de cotisations syndicales serait le meilleur moyen de financer la mise en place des négociations collectives qu’a permise l’entrée en vigueur de la nouvelle [L]oi sur le statut de l’artiste», a indiqué l’UNEQ dans un communiqué, vendredi.

La présidente démissionnaire du CA de l’UNEQ, Suzanne Aubry, a déploré «la violence de certains propos tenus ces derniers mois sur les réseaux sociaux ou dans des échanges privés» et dit que les «membres du conseil d’administration demeurent convaincus de la nécessité absolue de négocier collectivement des conditions minimales pour les artistes de la littérature. Il reviendra à une nouvelle équipe d’élus de bâtir une autre proposition pour atteindre cet objectif tant attendu depuis des décennies. La nouvelle [L]oi sur le statut de l’artiste est une grande victoire et demeure, à nos yeux, l’élément le plus précieux pour de futures avancées».

La démission collective des sept membres du CA de l’UNEQ sera en vigueur lors de la prochaine assemblée générale annuelle prévue le 31 mai prochain.

Pour ce qui est de la vente de la Maison des écrivains, la proposition a été amendée durant l’assemblée du 29 mars afin d’être scindée en deux parties.

Ainsi, on se retrouve avec une résolution adoptée sur la vente de la Maison des écrivains et avec «une résolution sur un moratoire de 18 mois visant à donner la priorité à des projets d’acquisition qui auraient pour mission de promouvoir la littérature et le métier d’écrivaine et d’écrivain», laquelle a également été adoptée, a-t-on précisé.