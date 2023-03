«Pourquoi on a besoin d’un 3e lien?»

Le réaménagement de la tête des ponts, qui permettra de réduire les bouchons de circulation, s’ajoute à la pile d’arguments à l’encontre du troisième lien, estime Québec solidaire.

Québec solidaire

« Le MTQ est en train de régler le problème de congestion en travaillant sur les approches [des ponts]. Pourquoi on a besoin d’un troisième lien dans cette situation-là ? C’est un argument contre. On est en train de travailler à faire la démonstration qu’on n’a pas besoin de troisième lien », a soutenu le député solidaire de Taschereau, Etienne Grandmont.

La fluidité de la circulation et la réduction des bouchons font partie des objectifs visés par le réaménagement des échangeurs nord des ponts de Québec et Pierre-Laporte, ont expliqué des responsables du ministère des Transports, lors d’une présentation, la veille. On prévoit aussi verdir le secteur et faire une plus grande place aux transports collectifs et actifs.

M. Grandmont rappelle que la venue du tramway en 2028 « va contribuer à réduire la pression sur le réseau autoroutier ».

« Projet majeur »

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, n’a pas souhaité apporter de précisions sur le troisième lien, mais a réitéré que la réfection des échangeurs, un « projet majeur et attendu », était une priorité de son parti. Pour elle, la passerelle piétonne entre la gare de train de Sainte-Foy et l’avenue des Hôtels représente « un gain net pour la mobilité active et sécuritaire de nos citoyens, dont les touristes et visiteurs ».

Etienne Grandmont convient que « l’ajout de transport collectif et actif, c’est un bon pas en avant. Après, est-ce qu’on peut améliorer la traverse elle-même sur le pont pour les cyclistes ? Il faudrait se poser la question. Il y aura peut-être une opportunité avec la réfection du tablier éventuellement. »

Une vision plutôt qu’un tunnel

Au Parti libéral du Québec, le chef intérimaire Marc Tanguay reproche au gouvernement de manquer de vision d’ensemble pour la capitale. « Plutôt que de mettre toute son énergie dans un tunnel sans études, le gouvernement de la CAQ doit se doter d’une vision complète afin d’améliorer la fluidité du transport dans la Capitale-Nationale. Ça passe notamment par le réaménagement de la tête des ponts, la phase 2 du tramway et la gratuité de la traverse Québec-Lévis. »

De son côté, le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Transports et Mobilité durable, Joël Arseneau, juge que les travaux qui font davantage de place au verdissement, au transport collectif et à la fluidité routière sont « une bonne nouvelle pour les automobilistes de la grande région de Québec ».

Mais il appelle la ministre Guilbault à davantage de transparence. « Le manque d’information sur le coût de ces travaux importants est à déplorer. La ministre des Transports devrait faire preuve de plus de transparence, et présenter par elle-même toutes les informations à la population. »

RÉAMÉNAGEMENT DE LA TÊTE DES PONTS

Projet non chiffré encore, estimé à l’origine à 1 milliard $

Phase un :

De 2023 à 2028

Réaménagement de l’avenue des Hôtels, de la route 175 à la sortie du pont de Québec et de l’échangeur Laurier, près du futur pôle d’échanges du tramway.

Phase deux :

Échéancier encore indéterminé

Réfection de l’ensemble des autres voies routières au nord des ponts et au sud du boulevard Hochelaga.