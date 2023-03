Prison à la maison pour l’ex-franchisé de Cora: une brèche de la loi C-5

L’ex-franchisé qui a écopé d’une sentence à purger dans la collectivité pour avoir enlevé et séquestré le président de la chaîne de restaurants Cora ne serait qu’un autre exemple de la brèche dans le système judiciaire causée par la nouvelle loi C-5.

• À lire aussi - Rançon de 11 M$ exigée: prison à la maison pour avoir enlevé le président de Cora

«Vivre un enlèvement, c’est une sentence à vie pour une victime. Surement l’événement le plus épouvantable de sa vie. Et en plus, elle doit vivre avec la crainte que son agresseur est dehors. On a beau parler de prison à domicile, ce n’est pas la même chose [que la prison ferme]», estime André Gélinas, sergent-détective retraité de la police de Montréal.

Paul Zaidan a reconnu avoir participé à l’enlèvement et la séquestration du président de la chaîne de restaurants déjeuners Cora, Nicolas Tsouflidis, en mars 2017. La loi C-5 lui a permis d’écoper ce matin d’une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité.

Pas de sens

Cette loi adoptée en novembre dernier a suscité la controverse dans plusieurs causes judiciaires. Elle permet d’abroger les peines minimales obligatoires pour certaines infractions.

«Ça ne rentre pas dans la tête de personne que quelqu’un qui a commis un enlèvement, ce qui est un crime grave, puisse se ramasser à faire une peine à la maison. Cette situation ne fait pas de sens. C’est vraiment une brèche», a renchéri Pierre Paul-Hus, député conservateur de la circonscription de Charlesbourg—Haute-Saint-Charles.

Ce dernier a d’ailleurs déposé cette semaine le projet de loi C-325 afin de rétablir les peines obligatoires de prison «pour certaines infractions graves, comme les enlèvements, les agressions sexuelles, la traite de personne», explique-t-il au Journal.

«Des crimes pour lesquels on s’attend que les gens purgent de la prison ferme. Être dans le confort de sa maison, ce n’est clairement pas la même chose », ajoute le député québécois.

L’objectif de C-5 est notamment de lutter contre surincarcération des Autochtones ainsi que des personnes noires et marginalisées dans les prisons.

«On s’aperçoit bien que la majorité de ceux qui ont bénéficié de cette mollesse du système ne sont pas des Autochtones. C’est une mesure devenue accessible pour l’ensemble du monde de la criminalité», déplore à son tour le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu.

Pour sa réinsertion

Paul Zaidan, père de famille, devra respecter de strictes conditions, dont celles de rester à la maison 24h/24 pendant les huit premiers mois de sa sentence sauf pour certaines exceptions.

«La question, c’est l’efficacité des suivis qui sont vraiment faits [auprès des condamnés]. Sur papier, ils ne sont pas des dangers pour la société. Dans la vraie vie, est ce qu’on va attendre un drame alors que quelqu’un a brisé ses conditions pour agir?», questionne l’ex-policier André Gélinas.

Dans ce cas-ci, l’homme de 54 ans est sans antécédent criminel et est un actif pour la société, a rappelé le juge François Dadour avant de le condamner ce matin au palais de justice de Laval.

«Il a reçu une sentence dans la collectivité pour permettre sa réhabilitation», estime son avocat, Me Hovsep Dadaghalian.