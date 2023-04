La Fondation Aléo qui regroupe des intervenant·e·s de divers milieux, notamment celui des affaires, de l’éducation, de la santé et du sport, a accueilli la 31e édition du Programme de bourses Banque Nationale. En tout, 37 étudiant·e·s athlètes ont reçu des bourses individuelles d’une valeur combinée de 130 000 $.

Photos fournies par Maxime Côté, le Cabinet national et Trévi

Patrick Charlebois, conseiller principal en gestion de patrimoine et gestionnaire de portefeuille de la Banque Nationale, et Patricia Demers, directrice générale de la Fondation Aléo, accompagnent la cohorte 2023 du Programme de bourses Banque Nationale de la Fondation.

Patrick Charlebois, de la Banque Nationale, est en compagnie d’Alecia Chevrier, boursière en softball, de Charles Guimont, boursier en baseball, de Patricia Demers, de la Fondation Aléo, et de Charles-Antoine Sinotte, de Salut bonjour et ancien boursier de la Fondation.

Lors de la coupe du ruban officiel se trouvaient les dirigeants de Trévi, Alain Gravel, directeur marketing, Stéphan Cloutier, directeur général des ventes, Guillaume Tremblay, maire de Blainville, Clément Hudon, président fondateur de Trévi, Benoît Hudon, président de Trévi Fabrication, et Francis Laliberté, directeur général adjoint.

Trévi fait partie de l’Association des commerçants de piscines du Québec. Sur la photo, Gérard Charlebois, de l’Association, et Sylvie Poirier, directrice des achats Trévi.

Clément Hudon, président fondateur de Trévi, qu’on voit au service au volant, est très fier de la croissance de son entreprise.

Le 10 juin prochain aura lieu un tournoi féminin, amical et non compétitif de pétanque, au profit de la recherche sur le cancer, au parc Lacroix, à Mirabel. Sur la photo, Sylvie St-Jacques, joueuse de pétanque, Solange Gentile, organisatrice et v.-p. de Pétanque Mirabel, et Danielle Drapeau, joueuse et organisatrice adjointe du tournoi.

Dans le cadre de son partenariat pluriannuel avec la Croix-Rouge canadienne, Keurig Dr Pepper Canada fera un don totalisant 500 000 $ sur trois ans. Pascal Mathieu, v.-p. Québec, Croix-Rouge canadienne, est en compagnie de Cynthia Shanks, de Keurig Dr Pepper Canada, et de Nadine Pierre, du bureau du député Frantz Benjamin.