Prudence sur les routes: un cocktail météo qui n’entend pas rire ce weekend

Les automobilistes devront redoubler de prudence sur les routes tandis que les conditions météorologiques n’entendent pas rire pour la journée du poisson d’avril samedi.

En effet, une accumulation pouvant aller jusqu’à 15 ou 20 centimètres de neige, dépendamment des régions, affectera le nord de la province.

«La neige sera également accompagnée de rafales de vent du nord, qui réduiront la visibilité par moments», a prévenu Environnement Canada, sur son site web.

La tempête aura lieu dans les secteurs de l’Abitibi, du Lac-Saint-Jean, des Escoumins - Forestville, de la réserve faunique La Vérendrye, du Parent - réservoir Gouin, de la rivière Manicouagan, de Saguenay et de Sept-Îles - Port-Cartier.

À Témiscamingue, ce sont plutôt près de 25 centimètres qui devraient s’accumuler au sol samedi, après un épisode de pluie verglaçante qui affectera le secteur de Témiscaming dans la nuit de vendredi à samedi.

Verglas

En parallèle, «les surfaces pourraient devenir glacées et glissantes» alors que 2 à 5 millimètres de verglas sont attendus durant la nuit et en matinée samedi à Mont-Laurier, au parc du Mont-Tremblant - Saint-Michel-des-Saints et à Pontiac, a indiqué l’agence fédérale.

Invitant les automobilistes à la plus grande prudence en réduisant leur vitesse, gardant leur distance et en assurant de bien déblayer leur véhicule au complet, la Sûreté du Québec a avisé qu’elle se fera visible sur les routes.

«Les policiers seront présents en plus grand nombre afin d’intervenir aux endroits stratégiques. Ce déploiement vise le changement de comportement des usagers du réseau routier, en amont d’une tempête hivernale et de détérioration des conditions routières», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

Comme un poisson dans l’eau

Finalement, le sud et le centre du Québec, dont les régions métropolitaines de Montréal et la ville de Québec, auront plutôt droit à un samedi trempé pour la fête du poisson d’avril.

À Montréal, plus de 15 mm de pluies sont attendues, alors qu’à Québec, les accumulations pourraient se changer en quelques centimètres de neige.