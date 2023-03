Qui sera Monsieur Ours Montréal?

Un concours de beauté réservé à d’imposants messieurs poilus? Pourquoi pas?

Jugées rétrogrades, les Miss traditionnelles ou les Duchesses de carnaval à l’ancienne semblent avoir disparu de la circulation, au Québec du moins... et certains disent : bon débarras!

Mais de nouveaux types de concours plus au goût du jour font leur apparition.

Le plus amusant d’entre eux, à ma connaissance, c’est le concours Monsieur Ours Montréal, qui aura lieu le samedi 8 avril au Campus Bar (qui est normalement un club de danseurs) devant 350 personnes.

Comment ça, un ours?

Un ours, dans la communauté homosexuelle, c’est un homme généralement barbu, imposant, parfois bien portant, et qui, pour cette raison, évoque par son apparence le fameux plantigrade.

Les plus costauds sont appelés grizzlis; et les plus sveltes, loutres.

Il existe à Montréal une communauté ourse (souvent dite Bear du fait de sa traduction en anglais) qui a ses bars, dont L’Aigle noir, et ses commerces. Plusieurs étrangers déménagent dans la métropole pour y mener une paisible existence d’ours.

Affiche fournie par Bear-It-Mtl

«C’est vraiment en arrivant à Montréal que je me suis pleinement assumé en tant qu’ours et au sein de la communauté ourse», confie Bruce Verdy, 33 ans, immigré de France depuis un an et demi, qui est l’un des quatre candidats de la mouture 2023.

«En voyage il y a quelques années, j’ai fréquenté les bars ours de Montréal et ça a débloqué plein de choses», m’explique cet assistant-directeur technique du théâtre Saint-Denis.

Hivernation terminée

Après avoir hiberné pendant les mois froids, les ours sortent de leur torpeur saisonnière pour désigner leur Monsieur Ours Montréal 2023. Celui-ci devra utiliser sa couronne (en cuir, bien sûr) pour aider sa communauté et la société.

Originaire du Nouveau-Brunswick, un papa-ours, gestionnaire de CHSLD de 61 ans, un grand-père ayant six petits-enfants, nommé Jean-Yves Martin, sera l’aîné des candidats.

Né en Ontario, un ourson, infirmier clinique de 28 ans à l’organisme Cactus, Chris Thompson, sera le cadet.

S’il devient M. Ours, M. Martin veut axer son message sur l’importance de «s’accepter tel qu’on est».

Photo fournie par Pierre-Luc Montpetit

Quant à M. Thompson, il utiliserait son statut pour mieux éduquer sa communauté au sujet de la santé sexuelle, de l’usage de la naloxone pour traiter les surdoses d’opioïde et pour parler des dangers de la xylazine, surnommée la drogue des zombies.

Le quatrième candidat, Pierre-Luc Veilleux, 43 ans, un des proprios de la boutique de bières artisanales Tite Frette, dans le Village, participe au concours pour oser totalement assumer ses poils et son corps qui l’ont longtemps complexé.

Le jury sera composé d’une drag queen professionnelle (Chouchoune), un barman connu du Village (Marc-André Caron), un vice-président de Fierté Montréal (Jean-Sébastien Boudreault), le détenteur du titre de Monsieur Chiot Montréal (qui utilisera son pseudonyme canin, Titan) et un journaliste, en l’occurrence moi!

«On ne se prend pas au sérieux, le but, c’est de s’amuser, de rassembler», dit l’organisateur Nicolas Wegel.

«Tout le monde peut y assister, pas juste les ours», ajoute-t-il.