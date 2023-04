Se plaindre est parfois un coup d’épée dans l’eau

Je vous écris après avoir lu les propos de madame Dupéré, une intervenante communautaire auprès d’adultes ayant une déficience intellectuelle, où elle dénonce le fait que l’organisme pour lequel elle travaille, même s’il est partenaire du réseau de la santé et des services sociaux, n’ait pas voix au chapitre au moment de mettre à jour le plan de services individualisé de la clientèle, pas plus que lorsque le curateur délégué travaille avec le milieu pour améliorer ses pratiques, et encore moins pour simplement faire état des difficultés vécues par son milieu, en plus de ne pas pouvoir s’identifier comme proche aidant.

Je fus RTF (ressource de type familiale) pendant presque 15 ans, auprès d’une clientèle qui était majoritairement sous la supervision du curateur. J’ai soigné, lavé, habillé des personnes. Je les ai accompagnées dans les hôpitaux, réglé leurs problèmes avec les autorités policières, en plus de participer à leurs activités de fin de semaine. Est-ce que tout ça ne me donne pas une connaissance de ma clientèle supérieure à celle de quelqu’un comme elle qui ne les accompagne que pour des activités de loisirs ?

Comment peut-elle s’imaginer avoir plus de choses à dire que moi aux autorités sur les prestataires ? Elle viendrait parler de quoi au juste ? Des dessins de ses clients ? En passant, le curateur de Longueuil (pas une petite ville), un être exceptionnel en passant, m’appelait une fois par mois suite à la mise à jour des dossiers de mes clients, et que ce soit au plan médical ou psychologique. Je recevais la visite hebdomadaire de l’éducateur pivot de mes pensionnaires, et lui aussi justement s’occupe du volet communautaire.

Les revendications de cette dame, à base de jalousie j’en suis convaincue, je les ai souvent vues se déployer dans ma pratique. Mais aucune des personnes qui se plaignaient qu’on ne les consultait pas assez n’a jamais eu le courage d’investir comme je l’ai fait, dans l’achat d’une maison pour devenir ressource.

Qu’elle se le tienne pour dit, les trois personnes essentielles pour assister au PSI (Plan de service individualisé) sont la ressource en hébergement, le curateur et l’éducateur. Comme l’infirmier et la TS au dossier n’y sont même pas, voulez-vous bien me dire en quoi une intervenante communautaire y aurait sa place ?

Christiane Pichette

Sans nier que vous avez probablement raison dans votre évaluation de la situation d’un milieu que vous connaissez comme le fond de votre poche et qui vous tient certainement à cœur, du même souffle, personne ne peut nier que quelqu’un qui se donne à fond dans son travail et qui veut le voir évoluer vers une meilleure reconnaissance, possède le droit de revendiquer une meilleure place dans un organigramme dont elle se sent partie prenante.