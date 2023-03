«Survivor Québec en prolongation»: Jean-Thomas Jobin se désiste, Benoît Gagnon prend le relais

Jean-Thomas Jobin, qui devait animer l’émission d’analyse «Survivor Québec en prolongation», a décidé de quitter le navire, deux jours avant la première.

Après réflexion, l’humoriste, pourtant «fan» notoire du format international, a préféré céder sa place à Benoît Gagnon. Ce dernier souhaitait animer «Survivor Québec», mais c’est Patrice Bélanger qui a hérité du mandat.

Rappelons qu’en vue de présenter une vingtaine de capsules exclusives, Jean-Thomas Jobin avait pris part aux tournages aux Philippines.

Connaissant le parcours des joueuses et des joueurs, le déroulement de la saison et l’ordre des éliminations, il avoue, dans un long message publié sur sa page Facebook, qu’il ressentait un certain malaise à devoir «analyser l’action sur le terrain, faire des suppositions sur la suite du jeu, commenter les faits et gestes de tout un chacun».

«Dans la situation dans laquelle je me trouve, j’aurais eu à marcher constamment sur des œufs, chaque phrase eut été un exercice pour ne pas éveiller de soupçon sur le déroulement du jeu et assurément que ça aurait nui au côté organique de l’émission», a-t-il écrit.

«Une émission de ce genre doit servir à analyser. Je passe donc mon flambeau à Benoît Gagnon, grand fan de "Survivor", qui assurera ce rôle avec passion», a-t-il poursuivi.

Ce sera donc l’animateur Benoît Gagnon qui analysera les moments forts de la semaine, entouré de ses collaborateurs Alexandre Despatie, Geneviève Hébert-Dumont, François Lambert, Lysandre Nadeau, Alex Perron, Guillaume Pineault et Tammy Verge.

«Survivor Québec en prolongation» sera présenté les dimanches sur Noovo, tout de suite après «Survivor».

La première capsule de Jean-Thomas Jobin est disponible sur noovo.ca.