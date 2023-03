The Franklin Electric: une nouvelle chanson et un nouvel album le 30 juin

Le groupe indie montréalais The Franklin Electric lance aujourd’hui « Make No Mistakes », le 2e extrait de son album à venir en juin prochain : « Oh Brother ».

Même si The Franklin Electric a perdu deux musiciens qui souhaitaient se concentrer sur leur carrière solo dans les derniers mois, cela n’empêche pas le groupe de poursuivre sa route.

Après le premier extrait baptisé « Call me » dévoilé il y a quelques semaines, c’est au tour de la pièce « Make Nos Mistakes » d’être dévoilée aujourd’hui aux nombreux admirateurs de la formation dont le leader reste Jon Matte.

Très tourné vers la spiritualité et la philosophie, ce dernier explique se livrer avec une vulnérabilité nouvelle sur cet album qui sera présenté en grande avant-première le 29 juin prochain lors du Festival international de Jazz de Montréal. L’album sera officiellement lancé le lendemain, puis s’en suivra une grande tournée canadienne comprenant plus de 20 dates à travers le Québec.

« Évidemment, les musiciens changent, mais nous préparons un concert tout neuf pour ce nouvel album », explique Jon Matte, qui a fondé le groupe en 2014.

« Make No Mistakes » est une chanson fragile et mystique qui parle d’un type rare d’honnêteté envers soi-même, ajoute le chanteur. Un savoir ou une confiance dans le fait que nous avons les réponses à l’intérieur de nous. »