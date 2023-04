Trafic de stupéfiants: quatre personnes arrêtées en collaboration avec la GRC

Deux hommes et une femme ont été arrêtées par le Service de police de Châteauguay, et un autre homme par les policiers de la municipalité régionale de comté (MRC) de Témiscamingue dans le cadre d’opérations contre le trafic de stupéfiant.

Jeudi, le Service de police de Châteauguay et la Gendarmerie royale du Canada ont procédé à quatre perquisitions en matière de stupéfiants, permettant d’arrêter deux hommes de 49 ans et 54 ans, et une femme de 49 ans, a-t-on appris par communiqué, vendredi.

Une quantité de cocaïne, de cannabis et de comprimés de méthamphétamine ont été saisis lors de cette opération policière d’une valeur estimée à plus de 300 000 $. Des armes à feu, des munitions et plusieurs produits de la criminalité ont également été saisis.

Vendredi, les policiers ainsi que les enquêteurs du poste principal de la MRC de Témiscamingue, assistés des patrouilleurs du poste de police Timiskaming First Nation Police, ont procédé à une perquisition dans un appartement sur la rue Leblanc, à Notre-Dame-du-Nord, permettant d’arrêter un homme de 49 ans.

Lors de cette opération, les policiers ont saisi du «purple», près de 1500 $, une imitation d’arme de poing et plusieurs munitions de différents calibres.

À rappeler également qu’un autre homme a été arrêté jeudi dans les Laurentides dans le cadre d’une opération contre le trafic de cannabis illicite, après une perquisition à son domicile.