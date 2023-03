Un nouveau James Bond pour le couronnement de Charles III

Un nouveau roman de James Bond va être publié à l’occasion du couronnement du roi Charles III en mai, dans lequel le plus connu des espions britanniques tentera de déjouer une attaque perturbant la cérémonie royale, a annoncé vendredi la maison d’édition du livre.

Ian Fleming Publications, la société qui détient les droits littéraires du personnage créé par Ian Fleming, a annoncé avoir demandé à Charlie Higson d’écrire cette nouvelle aventure.

L’auteur et acteur britannique de 64 ans, grand amateur de 007, est déjà à l’origine de cinq romans racontant les aventures d’un James Bond adolescent, écrits à destination du jeune public.

Le nouveau roman doit être publié le 4 mai, deux jours avant le couronnement du roi Charles III le 6. Il s’intitulera On His Majesty’s Secret Service, version masculine du titre du 10e roman de Ian Fleming publié il y a 60 ans: On Her Majesty’s Secret Service.

« Le couronnement du roi Charles III est un événement capital pour le pays », a expliqué Corinne Turner, directrice générale de Ian Fleming Publications.

« Nous nous sommes demandé comment nous pourrions le célébrer, et la réponse nous a semblé évidente. Le livre Au service secret de Sa Majesté de Ian Fleming a été publié pour la première fois le 1er avril 1963. Quelle meilleure façon, 60 ans plus tard, de marquer ce nouveau chapitre de l’histoire qu’en publiant une toute nouvelle histoire? »

L’intrigue du nouvel opus se déroule à l’époque contemporaine, deux jours avant le couronnement du roi, et Bond est chargé de déjouer une attaque de dernière minute visant à perturber la cérémonie.

« Quand Ian Fleming Publications m’a contacté avec l’idée d’écrire une histoire avec Bond adulte il y a un peu plus d’un mois, j’étais super heureux. Jusqu’à ce que je réalise qu’il fallait que ce soit prêt pour le couronnement en mai », a affirmé Charlie Higson.

Tous les droits d’auteur provenant de la vente du livre serviront à soutenir une association de lecture et d’écriture à destination d’enfants défavorisés.