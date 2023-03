Un prix prestigieux pour la romancière Roxanne Bouchard en France

La romancière québécoise Roxanne Bouchard a remporté vendredi le Prix des lecteurs Quais du Polar / «Journal du Dimanche», dans l'Hexagone, pour son roman «Nous étions le sel de la mer», paru chez VLB éditeur en 2014.

«Nous étions le sel et la mer» est le premier roman mettant de l’avant l’inspecteur Joaquin Moralès, que l’on peut aussi suivre dans deux autres livres, «La mariée de corail» (2020) et «Le murmure des hakapiks» (2021), ceux-là publiés chez Libre Expression.

«J’ai écrit "Nous étions le sel de la mer" après avoir navigué le long des côtes gaspésiennes, après avoir jasé avec des pêcheurs et des gens de voile. Il y a un souffle qui bat dans notre langue québécoise, un souffle dont je suis très fière, et qui me porte. Je suis profondément émue que les lecteurs du Prix Quais du Polar l’aient entendu, ce souffle, qu’ils y aient prêté l’oreille et que ce prix fasse retentir nos histoires de l’autre côté de l’océan», a-t-elle souligné dans un communiqué.

La cérémonie de remise de prix avait lieu vendredi à Lyon dans le cadre du Festival Quais du Polar. C’est un jury formé de 10 lecteurs et lectrices qui a décerné cet honneur à Mme Bouchard, faisant de son roman «le polar francophone de l’année» parmi six romans retenus par les libraires partenaires du festival.