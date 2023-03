Une championne inspirante: Simone Boilard voit un modèle en Laurence St-Germain

Inspirée par le titre de championne du monde de la skieuse Laurence St-Germain, la cycliste Simone Boilard a hâte elle aussi de chasser la malchance pour réaliser un coup d’éclat en compétition.

Même si elle confirme peu à peu sa place parmi l’élite mondiale, l’athlète de 22 ans aimerait bien ressentir bientôt la fierté d’un résultat satisfaisant.

Membre de l’équipe St-Michel-Mavic-Auber 93, Boilard ne connaît pas une mauvaise saison jusqu’à maintenant, mais les astres ne sont toujours pas alignés pour lui permettre de célébrer haut et fort en 2023.

Photo tirée du site de l'équipe St-Michel-Mavic-Auber 93

Confiante à l’entraînement, elle vise mieux que les quelques top 20 glanés dans des épreuves importantes depuis janvier.

«Ce n’est pas catastrophique mais je n’ai pas le début de saison que j’aurais aimé avoir. Chaque course, il m’arrive une péripétie et ça pourrait être mieux», lance-t-elle même si le printemps est encore jeune.

Parmi l’élite

Malgré son manque d’expérience, Simone Boilard flirte quand même parmi les 20 ou 25 meilleures cyclistes féminines au monde. Selon ses dires, elle doit jouer ses cartes de manière optimale et prendre les bonnes décisions en course.

«Je lisais le récit de Laurence St-Germain et je me suis vraiment retrouvée dans ses mots. C’est frustrant quand ça va bien à l’entraînement et que tu arrives en compétition avec beaucoup d’ambitions sans pouvoir reproduire ce que tu vaux.»

Au cours des prochaines semaines, la cycliste souhaite ne plus revenir à la maison avec un goût amer.

«Je suis tannée d’être déçue», disait aussi Laurence, également originaire de Québec, avant de réaliser l’impensable.

La récompense que Simone espère tant ne semble pas bien loin.

«Je n’ai pas fini d’y croire. J’attends la petite étincelle. Comme Québécoise, c’est bon d’avoir un modèle comme Laurence. Il faut se donner du temps. Il y a des modèles qui se développent sur le tard», ajoute-t-elle.

À Roubaix

Dans quelques jours, Simone Boilard aura l’occasion de briller sur les pavés de Paris-Roubaix. La version féminine de ce monument mythique sera disputée le 8 avril sur une distance de 125 kilomètres. L’an dernier, elle avait pris le 61e rang, à un peu plus de 9 minutes de la gagnante Elisa Longo Borghini.

«Ça fait un an que j’ai hâte d’avoir une 2e chance à Roubaix. Les pavés de Paris- Roubaix, c’est dégueulasse. Ça cogne et ça fait mal!»

Son calendrier comprend également la Flèche Wallonne et la Vuelta, en Espagne, du 1er au 7 mai. En juin, elle prévoit aussi faire un aller-retour à Edmonton pour participer au championnat canadien élite.

Les Jeux olympiques

Le groupe de cyclistes susceptible de représenter le Canada aux Jeux olympiques de Paris en 2024 est déjà identifié.

À quinze mois de ce grand rendez-vous, Boilard demeure prudente. «Cette année, je ne crois pas que j’ai couru à la hauteur de pouvoir aller aux JO mais oui j’espère. On y rêve toutes. Je mentirais en disant que je n’y pense pas. Ça serait extraordinaire.»

Vivant à Nice avec son copain Nickolas Zukowski, également cycliste professionnel, Simone estime que l’isolement est moins pénible puisque plusieurs compatriotes canadiennes ont choisi de s’établir en Europe.

«Plus nous serons, mieux ce sera. Le secret, c’est de pouvoir avoir un chez-soi. Les conditions sont meilleures aussi en cyclisme féminin», termine l’athlète qui poursuit des études universitaires en administration et marketing.