Une vie dédiée à la culture: décès de Pierre Lampron

Pierre Lampron, qui a dédié sa vie au développement et à la promotion de la culture québécoise, est décédé le 29 mars à l’âge de 77 ans.

Le défunt laisse dans le deuil son épouse Lise Julien, avec qui il a partagé son quotidien pendant 57 ans. Le couple a eu deux fils, Julien et Antoine. Le deuil touche aussi ses six petits-enfants – Hadrien, Sophie, Romain, Charles, Jeanne et Louis – ainsi que ses proches et amis.

Longue et fructueuse carrière

M. Lampron a été haut fonctionnaire au ministère de la Culture et des Communications de 1981 à 1989. Il a notamment pris part à la mise en œuvre la Loi d’accès à l’information. Il a aussi été directeur du bureau de Téléfilm Canada à Paris et à Londres de 1989 à 1995. Il a ensuite été le premier PDG de la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC), de 1995 à 1999, avant de devenir le PDG de TV5 Amériques en 1999-2000, puis président de TVA Films de 2000 à 2004 et vice-président des relations institutionnelles chez Québecor de 2004 à 2009.

Pierre Lampron a été élu conseiller du district du Vieux-Rosemont, à Montréal, poste qu’il a occupé de 2009 à 2012 au sein du caucus du parti de Louise Harel. Pendant son passage en politique, il a notamment été vice-président de la Commission des finances publiques de la Ville de Montréal.

Il a aussi siégé au conseil d’administration du Théâtre du Rideau Vert et de l’Université du Québec à Montréal.

Au cours de sa carrière, Pierre Lampron a été fait chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres de la République Française en 1991, chevalier de l’ordre national du Mérite de la République Française en 1998 et chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en 2001. Il a aussi été lauréat du Prix Samuel de Champlain encensant son rôle majeur dans les relations entre la France et le Québec.

La famille de Pierre Lampron recevra les condoléances le 15 avril au Complexe funéraire Mont-Royal, dans l’arrondissement d’Outremont. La famille remercie l’équipe médicale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont et l’équipe des soins palliatifs du CLSC Côte-des-Neiges.