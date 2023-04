VALENTINE, Jacques



Le 22 mars 2023, dans sa 88e année, est décédé M. Jacques Valentine, époux de feu Celyne St-Pierre Valentine décédée la même date en 2021.Il laisse dans le deuil ses enfants Louane (Paul) et Joel, ses petits-enfants Judith, Kimberly et Jacques, ses arrière-petits-enfants Myann, Loucas et Jacob, ainsi que de nombreux parents et amis.Un rassemblement aura lieu à :4695, BOUL. ST-JEANDOLLARD-DES-ORMEAUX, QC, H9H 2A7514-695-7979, Voluntas.cale samedi 15 avril de 13h à 17h. Des éloges auront lieu à 14h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.