LAUZON, Gilles



De Rivière-Rouge, le 19 mars 2023, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Gilles Lauzon.Il laisse dans le deuil, ses enfants Daniel, Claude (Francine), Michel (Roxanne) et Gilles (Manon) ses petits-enfants Alexandre, Jessyca (Anael), ses arrière-petits-fils Eli et Etan, ses frères et soeurs, feu Jean-Claude (Manon), Claudette (Jacques), Francine et Sylvain (Monique), ses neveux, ses nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 8 avril 2023 de 13h à 17h à laSAINTE-ANNE-DES-PLAINES, J5N 3L6www.maisonfunerairegroulx.com