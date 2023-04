SÉGUIN, Lise (née Allard)



À Montréal, le mercredi 15 mars 2023 est décédée, à l'âge de 80 ans, Lise (Allard) Séguin, épouse de feu Jean-Claude Séguin.Elle laisse dans le deuil ses filles Marie-Claude (Daniel), Marie-Josée et Carole; sa petite-fille Marie-Hélène; sa soeur Diane (Fernand), ses belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, amis et sa grande famille et les enfants de LA JOIE DES ENFANTS.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à LA JOIE DES ENFANTS, organisme qu'elle a cofondée en 1983.La famille vous accueillera au complexe funérairele lundi 10 avril 2023 dès 12h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h au même endroit.