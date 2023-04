ST-LAURENT, René



À Salaberry-de-Valleyfield, le 18 mars 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur René St-Laurent, époux de feu madame Mariette Proulx.Il laisse dans le deuil son fils Carl, les enfants de son épouse, madame Mariette Proulx, Anne Durocher et Marc Durocher, ses frères et sa soeur de même que leurs conjoints ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 avril 2023 de 13h à 17h:SAINT-LAZARE, J7T 2Y7www.maisonfuneraireroussin.comUne cérémonie commémorative aura lieu en ce jour, à 16h, à la maison funéraire.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer (www.fqc.qc.ca) seraient appréciés.