10 causes de la mauvaise haleine chez votre chien ou votre chat

Votre chat ou votre chien a-t-il une haleine de cheval ou de chacal ? La sentez-vous, cette mauvaise haleine, quand votre chat saute sur vos genoux pour se faire caresser ou que votre chien halète de bonheur tout près de vous au petit-déjeuner ? La mauvaise haleine, ce n’est pas normal ! Quelles sont les causes de la mauvaise haleine chez nos animaux de compagnie ?

1. Maladie parodontale

Il s’agit d’inflammation, d’infection et de destruction des tissus entourant les dents et qui se développe par suite d’une mauvaise hygiène buccale, avec l’accumulation de tartre dentaire et à la présence de bactéries. C’est la case la plus fréquente chez les animaux de compagnie. À retenir : ça ne fait pas que sentir mauvais, ça fait souvent mal !

2. Les animaux brachycéphales

Les chats et les chiens à la face aplatie ont aussi, par le fait même, des dents entassées dans une gueule à l’espace comprimé, ce qui contribue malheureusement à accentuer et accélérer la progression de la maladie parodontale.

3. La diète

Certaines nourritures, par exemple celles contenant des huiles de poisson ou de la viande crue et plusieurs nourritures en conserve pour animaux, peuvent occasionner une mauvaise haleine constante ou passagère.

4. Chiens à moustache ou barbichette

Les chiens à poils longs avec moustaches ou barbichettes peuvent parfois dégager de moins bonnes odeurs près de la gueule tout simplement parce que de la nourriture, des bactéries et de la salive s’accumulent dans ces poils.

5. Corps étranger

La présence d’un objet (gazon, bout de caoutchouc, morceau de bois, etc.) coincé quelque part au fond de la gueule ou entre les dents peut occasionner de mauvaises odeurs.

6. Tumeurs buccales

Toutes sortes de masses, bénignes ou malignes, peuvent se développer dans la bouche d’un animal au cours de sa vie et éventuellement provoquer une mauvaise haleine en plus d’autres problèmes.

7. Maladies variées

Diabète, insuffisance rénale, maladies de foie, maladies gastro-intestinales, sinusites, etc. Toutes ces maladies, fréquentes chez les animaux de compagnie, peuvent induire une mauvaise haleine, parfois même caractéristique de la maladie.

8. Coprophagie

Ben oui ! Certains chiens aiment bien manger des crottes, au plus grand dam des propriétaires, ce qui peut expliquer la mauvaise haleine dans ce cas...

9. Dermatite de replis

Les animaux avec des replis de peau dans la face comme les shar-peis et les bouledogues anglais sont sujets aux infections à ce niveau, car l’humidité et la chaleur dans ces zones sont propices au développement des bactéries ou des levures. La mauvaise odeur qui s’en dégage est parfois confondue avec une mauvaise haleine.

10. Otite

C’est un peu la même chose avec les infections d’oreilles qui dégage de mauvaises odeurs et celle-ci peut parfois être confondue avec de la mauvaise haleine, surtout quand l’animal a peu de symptômes de démangeaisons apparents.

11. Et pour résumer

Vous l’aurez sans doute compris, la majorité des causes de mauvaise haleine chez les animaux domestiques sont reliées à des problèmes de santé et devraient inciter à consulter un médecin vétérinaire. L’examen physique et buccal et parfois quelques tests diagnostiques pourront dévoiler l’origine du problème puis le traiter.

LE SAVIEZ-VOUS?

Le mot halitose veut dire une odeur désagréable fréquente ou persistante de l’haleine. Il peut donc remplacer le terme mauvaise haleine !