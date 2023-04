HÉROUX, Gracia

(née Chapados)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Gracia Chapados, survenu le 5 mars 2023, à l'âge de 88 ans. Elle était l'épouse de monsieur Daniel Héroux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Serge (Monique), ses petits-enfants Véronique (Frédéric), Benoit (Jessica), Marie-Ève (Sébastien), ses arrière-petits-enfants Mathis, Alexis, Laurie-Rose, Liam, Brittany, Émile et sa soeur Émilina. Elle laisse également plusieurs beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 8 avril 2023, de 14h00 à 16h00, suivi d'une cérémonie qui sera célébrée à 16h00, en la chapelle de la résidence funéraire :