DES ROSIERS, Raymond



De Lasalle, le 23 mars 2023, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Raymond Des Rosiers, époux de Mme Claudette St-Onge.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Danièle, Jean (Johanne) et Lyne (Jean-Marie), ses petits-enfants Marie-Pier, Francis, Remy, Jean-Denis et Benjamin ainsi que plusieurs autres parents et amis.Nous désirons remercier du fond du coeur notre "Super Manon" pour sa présence si précieuse et rassurante pour nous et surtout pour notre papa.Il a été confié au salon funéraireST-CONSTANT, QC J5A 2G9Tél. 450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 7 avril de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.https://alzheimermontreal.ca/