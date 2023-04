LAPIERRE, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous vous faisons part du décès du Dr Claude Lapierre (fils de feu Dollard Lapierre et de feu Lucille Tousignant) survenu à Montréal, le 3 mars 2023, à l'âge de 82 ans. Il s'est éteint paisiblement et entouré des siens.Il laisse dans le deuil son épouse Monique, sa fille Marie-Claude (Martin Benoit), son fils Zacharie (Lyne Lestage), son fils François (Brigitte Muchantef), ses petits-enfants Alexandre, Philippe, Noah, Maxime, Stéphanie, Tchad, Frédéric et Camille, sa soeur Marielle, son frère Gilles (Denise Besner), son frère Yves (feu Diane Cantara), ses belles-soeurs et beaux-frères, ses neveux et nièces, de même que nombreux autres parents et ami-e-s.Médecin reconnu par ses pairs et apprécié de ses patients, il a oeuvré pendant 50 ans sur la Rive-Sud, à Chambly et à St-Jean-sur-Richelieu, puis à Montréal et à l'international, en médecine générale et en médecine du travail. On admirait chez lui son éthique de travail, son empathie et son humanité, autant de qualités qui ont fait de lui une personne exceptionnelle qui a marqué ses proches ainsi que les gens qui l'ont côtoyé.La famille se réunira le samedi 15 avril 2023 au salonpour une cérémonie à la mémoire du défunt qui aura lieu à compter de 16h15. Les portes du salon seront ouvertes de 13h à 16h pour accueillir ceux et celles qui souhaitent venir lui rendre un dernier hommage.Des dons peuvent être faits à l'Institut de Cardiologie de Montréal.