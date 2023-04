BROUILLETTE, Marcel



À Laval, le 23 mars 2023, entouré des siens, est décédé Monsieur Marcel Brouillette, à l'âge de 87 ans.Outre son épouse Louise Guindon, avec qui il a partagé 60 ans d'amour, il laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Carmen), Lise (Nicolas), François et Hélène (André), ses petits-enfants adorés Geneviève, Josianne (William), Antoine, Maxime, Sabrina, Amélie (Michaël), Aymeric, Didier (Judith), Yohan et son arrière-petit-fils Justin, qui sera grand frère en août prochain.Lui survivent également sa soeur Cécile (Jean-Guy Normandin), son frère Réjean (Lise Veillette), ses belles-soeurs Marie-Jeanne Massicotte (feu Albert) et Ginette Ayotte (feu Benoit), ainsi que ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Guindon, Marcel (Céline), Hélène, Georges (Sonia), Paul (Anne), Denise (Jacques) et Jacques, plusieurs nièces et neveux, parents et amis.Il a consacré 35 ans de sa vie à l'enseignement, particulièrement aux écoles Saint-Martin et Saint-Maxime de Laval.La famille recevra les condoléances le vendredi 7 avril 2023 de 17:00 à 20:30 ainsi que le samedi 8 avril 2023 de 9:00 à 11:30, au complexe funéraire :Une cérémonie d'hommages et de prières sera célébrée sur place le samedi 8 avril 2023 à 11:30.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du soutien à domicile et de l'Hôpital Cité-de-la-Santé de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.