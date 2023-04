BESSETTE, Claire Brouillard



À Brossard, le 19 mars 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Claire Brouillard, épouse de feu M. Fernand Bessette.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette (Claude Prince) et Robert (Josée Surprenant), ses petits-enfants Alexandre Prince (Mélanie Lapierre), Pascal Prince (Marylin Auger), Stéphanie Bessette (Guillaume Émond) et Caroline Bessette, ses arrière-petits-enfants Félix, Juliette, Anaïs et Léanne Prince, sa soeur Jeanne Brouillard ainsi que ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle samedi 15 avril 2023 de 13h à 16h.