HAMELIN BLANCHET, Irène



À Terrebonne, le 28 mars 2023, est décédée Irène Hamelin Blanchet, épouse de feu Réal Blanchet.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Line (André), Denise (Yves), Danie (Julien), Johanne (Claude), Eliane, ses petits-enfants : Marie-Pier, Vincent, Sébastien, Jean-François, Stéphanie, Gabriel, Marilou et Annabelle, ses six arrière-petits-enfants, sa famille, sa belle-famille ainsi que ses amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.La famille recevra parents et amis le jeudi 6 avril 2023 de 14h à 17h et de 18h30 à 21h. Un hommage aura lieu au même endroit à 20h00 au complexe :